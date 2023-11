Reklama

Agnieszka Woźniak-Starak to wielka miłośniczka psów! Gwiazda TVN-u adoptowała już kilka psiaków. Okazuje się, że swoją miłością do zwierząt zaraziła nie tylko męża, ale również rodziców. Ostatnio Agnieszka Woźniak-Starak przyczyniła się do tego, że w ich domu pojawił się kolejny pupil. Co ciekawe, tuż po narodzinach nadano mu imię... Aga! Zobaczcie nasze wideo i poznajcie kulisy tej adopcji!

To tylko część "gangu" Agnieszki Woźniak-Starak