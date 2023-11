Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak dokładnie dwa temu powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ślub i wesele odbyły się w Wenecji. W Pałacu Vendramin Calergi Agnieszka i Piotr ślubowali sobie wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. Para niestety nie spędza 2. rocznicy ślubu razem, ponieważ Agnieszka postanowiła pojechać... na obóz z Anną Lewandowską:

Zobacz też: Agnieszka Woźniak-Starak wyznaje: "Mój mąż kocha ją ponad życie..."! O kim mowa?

Ale to że nie ma jej z Piotrem, nie oznacza wcale że o ich rocznicy zapomniała. Agnieszka dodała na Instagramie bardzo wzruszający wpis, w którym pisze jak naprawdę wygląda ich małżeństwo. Czy jest zawsze kolorowo?

Dwa lata, ciężkie jak cholera, mąż wariat, ledwo żyję, ale kocham go strasznie! Kochanie, nie zmieniłabym nawet sekundy, dziękuję, że jesteś ❤️ To był najpiękniejszy dzień w moim życiu #ślub #rocznica #dwalata jakie to gody? ????- napisała Agnieszka Woźniak-Starak na Instagramie.