Agnieszka Szulim twierdzi, że trzeba umieć celebrować wolny czas. Dziennikarka, kiedy tylko ma wolny dzień, lubi go spędzać z ukochanym Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Ale nie tylko. Ostatnio pokazała, że jej wielką miłością są... czworonogi!

Sami zobaczcie, czy to nie piękny obrazek? Agnieszka w objęciach duetu pupili Piotra Woźniaka-Staraka: Borysa i Iwana, psów rasy rhodesian ridgeback. Obok cziłała Pikuś, jack russell terrier Sushki oraz jej kundelka Figa. Niezła menażeria.



Wszystkie psy Agnieszki Szulim!

My uważamy, że psy Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka to fajna ferajna.

A Waszym zdaniem, który piesek jest najfajniejszy?



Sushki chilling A photo posted by PWS (@pwsas) on

Jun 27, 2015 at 2:11am PDT

Pikuś our guard dog A photo posted by PWS (@pwsas) on

Jun 27, 2015 at 12:11am PDT

Boris&Iwan A photo posted by PWS (@pwsas) on

Jun 7, 2015 at 9:06am PDT

#figa #supersuka ????❤️ A photo posted by Agnieszka Szulim (@aganajezykach) on

Oct 11, 2014 at 3:38am PDT