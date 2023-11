Reklama

Agnieszka Sienkiewicz i fałdki na brzuchu? Sami zobaczcie! Gwiazda należy do grona aktorek, które nie pokazują „lukrowanych” zdjęć na Instagramie. Na swoim profilu umieszcza zdjęcia w domowych stylizacjach, po wizytach u fryzjera i bez make-up'u. Nie boi się pokazywać rzeczywistości takiej, jaką faktycznie jest. Takie podejście ma również do swojego ciała, co bardzo podoba się fanom gwiazdy.

Agnieszka Sienkiewicz w bikini

Niedawno Sienkiewicz umieściła swoje zdjęcie z wakacji na jednym z portali społecznościowych. Aktorka pozuje na nim w bikini, a na brzuchu widoczne są małe fałdki. Na uwagę zasługuje jej komentarz, który umieściła pod zdjęciem:

Jak widać po pewnych częściach ciała, nie spędziłam go na ćwiczeniach z @chodakowskaewa, zapomnialam tez spakować batoniki od @annalewandowskahpba ?￰゚? Straszne niedopatrzenie z mojej strony ?￰゚ Może usprawiedliwi mnie zbyt mała walizka ????￰゚

Agnieszka Sienkiewicz na zdjęciu prezentuje się doskonale, w końcu jest zgrabną i piękną kobietą – a fałdki zupełnie jej nie przeszkadzają. Aktorka dodała jeszcze, że spędziła rodzinne wakacje, pełne miłości. I to uszczęśliwia ją najbardziej:

Była za to rodzina i przyjaciele. To lato spędziłam wśród ludzi, którzy są moja siła , moim domem... którzy uszczęśliwiają mnie jak nic innego na świecie. To lato było pełne miłości.

Tym wpisem Agnieszka Sienkiewicz wykazała się ogromnym poczuciem humoru, dużym dystansem do instagramowego świata i podbiła serca internautów, o czym świadczą same pozytywne komentarze.

Agnieszka Sienkiewicz w wieczorowej stylizacji

ONS