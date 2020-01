Agnieszka Sienkiewicz na wakacjach z córką, Zosia to już naprawdę duża dziewczynka! 

Agnieszka Sienkiewicz jest mamą dwóch uroczych dziewczynek, 4-letniej Zosi i kilkumiesięcznej Marysi. Aktualnie aktorka przebywa na wakacjach w Emiratach Arabskich. Opublikowała urocze zdjęcie ze starszą córką. Zobaczcie jak bawią się na urlopie.

Agnieszka Sienkiewicz wybrała się na urlop do Emiratów Arabskich. Na swoim Instagramie pochwaliła się radosnym zdjęciem ze swoją starszą córką Zosią. Postanowiły spędzić trochę czasu zwiedzając pustynię.

Aktorka przyznała jednak, że nie do końca jest zadowolona z miejsca, które wybrała na odpoczynek:

Wpadłyśmy do wielkiej piaskownicy...... 😜😜😜😜 W Emiratach jesteśmy pierwszy raz..... chciałabym Wam więcej opowiedzieć ale póki co mam mieszane odczucia..... A kto z Was był???