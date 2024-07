Agnieszka Sienkiewicz po wygranej w "Tańcu z gwiazdami" postawiła na rozwój. Po zakończeniu tanecznego show zrezygnowała z roli w serialu "M jak miłość" i pojawi się już tylko w kilku odcinkach. Jednak praca ciągle wre, ponieważ aktorka powróciła na plan "Przyjaciółek" i dostała angaż w jednym z warszawskich teatrów. Zobacz: Sienkiewicz odeszła z "M jak Miłość", ale dostała nową rolę. Znamy szczegóły

Jednak gwiazda marzy też o innej, najważniejszej dla niej roli - matki. Artystka uwielbia dzieci i poświęca im dużo swojego wolnego czasu. Jak na razie nie doczekała się własnego potomstwa, dlatego chętnie opiekuje się córeczką swojej siostry, Leną. Zanim rozpoczęła karierę w mediach pracowała jako opiekunka, a teraz wspiera Fundację Dzieciom "Zdążyć z pomocą".

Jak podaje "Na Żywo", Sienkiewicz nie spotkała jeszcze odpowiedniego mężczyzny, ale w roli ojca widziała swojego byłego partnera, Macieja Marczewskiego. On sam był spełniony jako tata i odsuwał od gwiazdy decyzję o macierzyństwie:

Bardzo chciała mieć dziecko z Maciejem Marczewskim, ale on skutecznie odwodził ją od tych planów. Przekonywał, że nie czas na to. Trudno mu się dziwić. Sam był spełniony jako ojciec. Z żoną, z którą przez cały okres związku z Agnieszką nie udało mu się rozwieść, ma troje dzieci. I gigantyczne zobowiązania finansowe. Na utrzymanie latorośli płaci co miesiąc 4900 zł - twierdzi informator tabloidu.