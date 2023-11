Agnieszka Kaczorowska schudła osiem kilogramów i z rozpędem wraca do "Tańca z gwiazdami"! Gwiazda poprzednich edycji tańczyła między innymi z Michałem Malinowskim, Krzysztofem Wieszczkiem czy Rafałem Maślakiem. Z kim zatańczy teraz? Wiemy!

Agnieszka Kaczorowska zatańczy z Antkiem Smykiewiczem

Agnieszka Kaczorowska w tej edycji "Tańca z gwiazdami" zatańczy z Antkiem Smykiewiczem. Kim jest Antek Smykiewicz? Antek ma 31 lat, jest polskim piosenkarzem, który swoją karierę zaczął w TVP2. W 2011 roku zakwalifikował się do udziału w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland", trafiając do drużyny Andrzeja Piasecznego. Dotarł do finału, w którym zajął 2. miejsce. Wtedy jego kariera nabrała rozpędu.

Antek w 2015 roku wydał debiutancki singel „Pomimo burz”. Na początku 2016 roku wydał drugi singel „Limit szans”. Antek na swoim koncie ma występy podczas sylwestrowej imprezy TVN czy na festiwalu Polsat SuperHit Festiwal.

Jedno jest pewne - Antek czuje muzykę. Czy to da mu przewagę nad innymi uczestnikami? Tego dowiemy się już 2 marca 2018 roku - w premierowym odcinku ósmej polsatowskiej edycji "Tańca z gwiazdami".

ONS

W "Tańcu z gwiazdami" - jak podało pierwsze Party.pl - zatańczy również Popek.