Agnieszka Kaczorowska tańczy "do kotleta"! Gwiazda serialu "Klan" przyznaje, że nie boi się żadnej pracy i chętnie przyjmuje propozycję występów na małych okolicznościowych imprezach. Kaczorowska w rozmowie z Eska TV nie ukrywa, że nie zamierza przebierać w propozycjach i odmawiać wzięcia udziału np. w imprezie dożynkowej.

Czy tańczyłam kiedyś do kotleta? Do kotleta - to się mówi na takie dożynkowe występy, przy okazji różnych imprez. Więc tak - robi się to!- przyznała Kaczorowska.