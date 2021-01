Agnieszka Kaczorowska jest w drugiej ciąży? Fani ruszyli z gratulacjami, a gwiazda skomentowała ich wpisy! 

Agnieszka Kaczorowska opublikowała swoje najnowsze zdjęcia, a w sieci zawrzało! Spora część fanów ruszyła z gratulacjami, sugerując, że gwiazda serialu "Klan" ma wyraźnie zaokrąglony brzuszek. Aktorka zareagowała i skomentowała wpisy internautów. Sprawdźcie, co napisała!

Agnieszka Kaczorowska w lipcu 2019 roku po raz pierwszy została mamą. Na świecie pojawiła się wówczas córeczka aktorki i jej męża, Macieja Peli. Pociecha pary kilka miesięcy temu świętowała swoje pierwsze urodziny, a dziś fani Agnieszki Kaczorowskiej sugerują, że mała Emilka wkrótce zostanie starszą siostrą! Po tym, jak aktorka pokazała na Instagramie piękne zdjęcia, na których pozuje w białej koszuli, część jej fanów zaczęła publikować komentarze z gratulacjami.

- Gratulacje ❤️❤️❤️😍

- Oj coś tam prześwituje przez koszule, tak jakby powiększony brzuszek 💙🙈 ale to tylko moje spekulacje 😍😘

- Pierwsze co rzuca się w oczy na zdjęciu to brzuszek.

- chyba już można gratulować?? ☺️- pisali fani.