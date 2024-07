1 z 5

Agnieszka i Piotr Woźniakowie-Starakowie na premierze "Sztuki kochania" to zdecydowanie para numer jeden tego wieczoru! Producent filmu przy boku Agnieszki musiał się czuć jak najszczęśliwszy mąż na świecie. Dlaczego? Agnieszka wyglądała bosko! W romantycznej sukni z falbanami do samej ziemi w kolorze ecru żona Piotra wyglądała jak milion dolarów. Do tego delikatny makijaż podkreślający urodę Agnieszki i na przekór... czarne ciężkie buty! Aga dobrze wie jak dobrać pozornie niepasujące do siebie elementy garderoby, aby połączyły się w idealną całość!

A jak wyglądała Magda Boczarska na premierze? Boczarska z Banasiukiem na "Sztuce kochania". Boska kreacja aktorki to dzieło polskiej projektantki!

Zobacz też: Ponętna Boczarska, zadumany Adamczyk i zadowolony Woźniak-Starak! "Sztuka kochania" będzie hitem?

A wam jak się podoba kreacja Agnieszki Woźniak-Starak? Też jesteście zachwyceni tak jak my? ;) Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii i sami zdecydujcie w sondzie!

Zobacz: Odważny zwiastun "Sztuki kochania". Naga Boczarska! Zdecydowanie 18+!