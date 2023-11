Reklama

Marzysz o tym, żeby na Twoim weselu zagrała prawdziwa gwiazda? Np. tak jak u Mariny James Arthur czy Justyna Steczkowska u Małgorzaty Kożuchowskiej? To całkiem możliwe, jeśli wykorzystasz patent Agnieszki Hyży - specjalistki do organizacji ślubów! Z doświadczenia gwiazda Polsatu już wie, że wiele młodych par marzy o tym, żeby na ich weselu zaśpiewał ktoś słynny. Niestety, wiążę się to z ogromnymi kosztami. Agnieszka ma jednak pewną radę! Posłuchajcie!

Agnieszka Hyży jest specjalistką od ślubów!