Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży świętują pierwszą rocznicę ślubu! Dokładnie rok temu, 17 lipca 2015 roku, para pobrała się w Rzymie. Zakochani do samego końca utrzymali informacje o swojej ślubnej ceremonii w sekrecie i pobrali się we Włoszech, o czym wszyscy dowiedzieli się po fakcie. (Zobacz: Co należy zrobić przed ślubem – przygotowania krok po kroku). Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży stanowią bardzo udaną parę i wspierają się na każdym kroku, dopingując się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Rzadko dzielą się informacjami na temat swojego życia prywatnego, które bardzo cenią. Związek dziennikarki i muzyka był dużym zaskoczeniem dla wielu, a niektórzy nie wróżyli im dobrze. Zakochani na szczęście pokazali, że bardzo się kochają, a przed nimi jeszcze wiele wspólnych lat! I tego właśnie im życzymy: aby byli szczęśliwi, jak najdłużej!

Reklama

Zobacz: Agnieszka Hyży została redaktor prowadzącą „Wedding Show”! Tylko nam zdradziła, dlaczego pojawiła się na okładce!​

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży świętują pierwszą rocznicę ślubu!

Zobacz także

ONS

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży stanowią bardzo dobraną parę ;)

Reklama