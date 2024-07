Agnieszka Chylińska idzie za ciosem i konsekwetnie zaznacza, że w buntowniczych czasów zostało jej już coraz mniej. gwiazda przefarbowała się na blond, zaczęła nosić różowe dopasowane sukienki, a przede wszystkim została mamą. Z tej okazji gwiazda zagrała w spocie reklamowym promującym ubezpieczenia zdrowotne Aviva.

Kampania obejmuje spoty telewizyjne i rusza właśnie dzisiaj. Agnieszkę zachęcającą do ubiezpieczania się zobaczymy w trakcie telewizyjnych reklam do połowy czerwca. Przekonuje was w takiej roli?

Agnieszka Chylińska po świeżym farbowaniu włosów na blond: