Agata Załęcka, za zajęcie drugiego miejsca w dużym rajdzie aktorów wygrała wyjazd do Tunezji. Za darmo w pięciogwiazdkowym hotelu! Jak mówi gwiazda serialu “Na sygnale”, doświadczenia w jeździe karetką na pewno jej pomogły podczas wyścigu.

Jest jednak jeden poważny problem…

Nie wiem czy polecę. Mam do października do wykorzystania, ale nie wiem. W tym przypadku jesteśmy zgodni z partnerem, liczy się przede wszytkim bezpieczeństwo - mówi Załęcka Party.pl.

Co jeszcze powiedziała o wyjeździe do Tunezji? To mogłyby być piękne wakacje, jednak pozostaje strach, czy terroryści znów nie uderzą… Co byście zrobili na jej miejscu?