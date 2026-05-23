22 maja 2026 w Operze Leśnej w Sopocie, podczas Polsat Hit Festiwal 2026, na scenie wybrzmiał wyjątkowy koncert „Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat”. Wśród wykonań największych przebojów szczególną uwagę przyciągnął Maciej Maleńczuk, który sięgnął po „Chciałem być”. To miał być moment pełen sentymentu, a skończyło się internetową burzą po jednym, wyraźnie usłyszanym szczególe.

Festiwal w Sopocie. Występ Maleńczuka podzielił widzów

Widzowie najpierw skupili się na samej interpretacji utworu przez Maleńczuka, ale w praktyce najszybciej rozniosła się informacja o drobnej zmianie słów w tekście. W miejscu, w którym w oryginale pada wers „Skasowałem kilka bryk”, na sopockiej scenie usłyszano „Rozwaliłem kilka bryk”. Dla części publiczności to drobiazg, dla innych zbyt duża ingerencja w powszechnie znany refren i natychmiastowy zapalnik do dyskusji.

To właśnie ta podmiana zaczęła żyć własnym życiem w komentarzach. W sieci pojawiło się wiele głosów, że w hołdzie dla artysty widzowie oczekują trzymania się klasycznej wersji. Emocje podgrzał też fakt, że był to segment zaplanowany jako szczególnie symboliczny: poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka, który odszedł pięć lat temu.

Po występie Maleńczuka fala komentarzy w mediach społecznościowych ruszyła błyskawicznie. Część internautów oceniała wykonanie jako dość średnie i pisała wprost o rozczarowaniu.

Ale ktoś tu spartolił utwór śp. Krzysztofa Krawczyka

Nooo, katastrofa. Aż nie mogę uwierzyć, że pan Maciej, który ma przecież niezły kawał głosu, mógł to tak schrzanić

Ależ on skopał tę nutę - grzmieli widzowie po występie Maleńczuka

Mimo pojawiającej się krytyki w sieci, nie zabrakło jednak też ciepłych słów dla artysty.

Pan Maleńczuk super artysta - piszą pozostali

Piękne słowa Maleńczuka w hołdzie dla Krzysztofa Krawczyka

W tym całym zamieszaniu łatwo przeoczyć, że Maleńczuk nie ograniczył się do samego wykonania. Po zejściu z muzycznych emocji wygłosił krótkie, bardzo osobiste przemówienie i oddał Krawczykowi piękny hołd, podkreślając, że choć jego brak jest odczuwalny, publiczność wciąż bawi się przy jego piosenkach. Zwrócił też uwagę na rangę i rozmach kariery zmarłego artysty.

Krzysztofie, ty już idziesz górą, a nam tu w dolinie smutno i ponuro. Mimo to, dalej świetnie bawimy się przy twoich piosenkach. Wspaniała kariera - powiedział ze sceny Maleńczuk

A Wam, jak się podobał jego występ?

