Występ Maleńczuka w Sopocie wywołał burzę. Internauci ostro o jego wykonaniu hitu Krawczyka
Występ Maleńczuka w Sopocie podczas Polsat Hit Festiwal 2026 miał być hołdem dla Krzysztofa Krawczyka. W Operze Leśnej artysta zaśpiewał „Chciałem być”, ale widzowie szybko wychwycili zmianę jednego wersetu. W sieci ruszyła fala krytyki, choć Maleńczuk po występie wygłosił poruszające słowa o zmarłym.
22 maja 2026 w Operze Leśnej w Sopocie, podczas Polsat Hit Festiwal 2026, na scenie wybrzmiał wyjątkowy koncert „Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat”. Wśród wykonań największych przebojów szczególną uwagę przyciągnął Maciej Maleńczuk, który sięgnął po „Chciałem być”. To miał być moment pełen sentymentu, a skończyło się internetową burzą po jednym, wyraźnie usłyszanym szczególe.
Festiwal w Sopocie. Występ Maleńczuka podzielił widzów
Widzowie najpierw skupili się na samej interpretacji utworu przez Maleńczuka, ale w praktyce najszybciej rozniosła się informacja o drobnej zmianie słów w tekście. W miejscu, w którym w oryginale pada wers „Skasowałem kilka bryk”, na sopockiej scenie usłyszano „Rozwaliłem kilka bryk”. Dla części publiczności to drobiazg, dla innych zbyt duża ingerencja w powszechnie znany refren i natychmiastowy zapalnik do dyskusji.
To właśnie ta podmiana zaczęła żyć własnym życiem w komentarzach. W sieci pojawiło się wiele głosów, że w hołdzie dla artysty widzowie oczekują trzymania się klasycznej wersji. Emocje podgrzał też fakt, że był to segment zaplanowany jako szczególnie symboliczny: poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka, który odszedł pięć lat temu.
Po występie Maleńczuka fala komentarzy w mediach społecznościowych ruszyła błyskawicznie. Część internautów oceniała wykonanie jako dość średnie i pisała wprost o rozczarowaniu.
Ale ktoś tu spartolił utwór śp. Krzysztofa Krawczyka
Nooo, katastrofa. Aż nie mogę uwierzyć, że pan Maciej, który ma przecież niezły kawał głosu, mógł to tak schrzanić
Ależ on skopał tę nutę
Mimo pojawiającej się krytyki w sieci, nie zabrakło jednak też ciepłych słów dla artysty.
Pan Maleńczuk super artysta
Piękne słowa Maleńczuka w hołdzie dla Krzysztofa Krawczyka
W tym całym zamieszaniu łatwo przeoczyć, że Maleńczuk nie ograniczył się do samego wykonania. Po zejściu z muzycznych emocji wygłosił krótkie, bardzo osobiste przemówienie i oddał Krawczykowi piękny hołd, podkreślając, że choć jego brak jest odczuwalny, publiczność wciąż bawi się przy jego piosenkach. Zwrócił też uwagę na rangę i rozmach kariery zmarłego artysty.
Krzysztofie, ty już idziesz górą, a nam tu w dolinie smutno i ponuro. Mimo to, dalej świetnie bawimy się przy twoich piosenkach. Wspaniała kariera
A Wam, jak się podobał jego występ?
