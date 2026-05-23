Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona od lat uchodzą za jedną z najbardziej lubianych par polskiego show-biznesu. Aktorka i siatkarz chętnie pokazują w mediach społecznościowych fragmenty swojej codzienności, a internauci uwielbiają ich naturalność i poczucie humoru. Tym razem para podzieliła się wyjątkowo wzruszającym momentem.

Na instagramowym profilu Zofii i Andrzeja pojawiło się wspólne zdjęcie, do którego dołączyli krótki, ale bardzo wymowny opis. Małżonkowie zdradzili, że właśnie są na obchodach Dnia Mamy i Taty w przedszkolu swojej pociechy.

Bardzo szczęśliwi starzy na dniu Mamy i Taty w przedszkolu - przekazali uśmiechnięci

Choć wpis był krótki, błyskawicznie wywołał ogromną reakcję fanów. W komentarzach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów.

Jesteście kochani. Wszystkiego dobrego z okazji Mamy i Taty. Ja szykuje prezenty dla moich rodziców. Kocham ich

Moi ulubieni Wronkowi Starzy - piszą internauci

Zborowska i Wrona podbijają „Love Is Blind: Polska”

Nie da się ukryć, że Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona są obecnie również jedną z najgorętszych par polskiego Netfliksa. To właśnie oni zostali gospodarzami pierwszej polskiej edycji hitowego reality show „Love Is Blind: Polska”. Format od lat robi furorę na całym świecie. Uczestnicy poznają się w specjalnych kabinach i budują relacje bez możliwości zobaczenia siebie nawzajem. Dopiero później spotykają się twarzą w twarz i sprawdzają, czy uczucie przetrwa w rzeczywistości.

Program od premiery wzbudza ogromne emocje w mediach społecznościowych, a internauci żywo komentują kolejne relacje uczestników. Szczególnie dużo mówi się o parach, które zdecydowały się powiedzieć sobie „tak” przed ołtarzem.

Już w niedzielę wielki reunion „Love Is Blind”

Emocje wokół programu jeszcze długo nie opadną. Już w najbliższą niedzielę widzowie zobaczą bowiem długo wyczekiwany reunion „Love Is Blind: Polska”. Specjalny odcinek będzie okazją do ponownego spotkania uczestników i ujawnienia, jak dziś wyglądają ich relacje po zakończeniu eksperymentu.

Fani liczą na szczere rozmowy, zaskakujące wyznania i odpowiedzi na pytania, które od tygodni rozgrzewają internet. Nie zabraknie też emocji związanych z parami, które wzbudziły największe zainteresowanie widzów.

Jedno jest pewne - zarówno uczestnicy programu, jak i prowadzący sprawili, że polska edycja „Love Is Blind” stała się jednym z najgłośniejszych reality show ostatnich miesięcy. A najnowszy rodzinny wpis Zofii Zborowskiej-Wrony i Andrzeja Wrony tylko przypomniał fanom, dlaczego tak bardzo ich uwielbiają.

