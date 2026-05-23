Izabela Macudzińska w modnej bluzce typu "Oblique". Ten model latem zaleje ulice
Jedno jest pewne, jeśli coś jest modne, Izabela Macudzińska od dawna ma to już w swojej garderobie. Gwiazda "Królowej przetrwania" właśnie pochwaliła się nową iście wakacyjną stylizacją, a my patrzymy tylko na jej obłędną bluzkę typu "Oblique". Wiemy, gdzie kupić podobne.
Widzowie TTV uwielbiają Izabelę Macudzińską nie tylko za jej pewność siebie, niezwykle atrakcyjną aparycję, swobodę wypowiedzi, ale też modowe wybory. Gwiazda takich hitów jak "Królowe życia", "Diabelnie boskie", "99. Gra o wszystko", a ostatnio także tvn-owej "Królowej przetrwania" z wysmakowaniem bowiem łączy klasyczną elegancję w myśl estetyki "old money" z najgorętszymi trendami rodem z ulic Mediolanu czy Paryża. Zobaczcie tylko jej najnowszy look z modną bluzką typu "Oblique" w roli głównej.
Izabela Macudzińska już nosi bluzki typu "Oblique". To będzie hit lata
Modowa sezonowość zmienia się szybciej niż w kalejdoskopie, jednak ostatnie lata pokazały nam, że to właśnie klasyczne, eleganckie fasony, w myśl estetyki "quiet luxury" stanowią core w garderobach trendsetterek, gwiazd, a nawet it-girls generacji GenZ. Także latem, pomimo ogromu nowych mikrotrendów, to właśnie klasyka w nowoczesnym wydaniu broni się formą i dobrymi jakościowo materiałami. Latem 2026 ulice zaleją kombinezony "holiday quiet luxury" w stylu Izabeli Macudzińskiej, biała mini sukienki, ja ta na jaką zdecydowała się ostatnio Małgorzata Rozenek-Majdan, czy niezwykle stylowe bluzki typu "Oblique".
To właśnie na ten model postawiła niedawno Izabela Macudzińska. Białą, transparentną bluzkę ze skośnym dołem "oblique", zestawiła z białymi, lejącymi się spodniami z szeroką nogawką. To nie wszystko, taki sam zestaw gwiazda "Królowej przetrwania" posiada także w czarnym kolorze i wygląda w nim jak przysłowiowe "milion dolarów".
Bluzki typu "Oblique" hitem lata 2026
Jeśli szukacie lekkiej, wziewnej, eleganckiej, a przy tym niezwykle modnej i eleganckiej bluzki na lato, to model "Oblique" zdecydowanie jest dla was. Nowoczesna forma z asymetrycznym dołem dodaje wdzięku, bez zbędnego przepychu i pompatyczności. Co więcej, ten model pasuje dosłownie do wszystkiego.
Bluzki typu "Oblique" świetnie wyglądają w połączeniu z materiałowymi spodniami z szeroką nogawką, jeansami typu flare, spodniami capri, które latem 2026 wracają do łask, a także satynowymi spódnicami midi i maksi. Co więcej, transparentny model bez ramion, na jaki zdecydowała się Izabela Macudzińska, możemy nosić także w towarzystwie mikroshortów czy też jedynie kostiumu kąpielowego, traktując modną bluzkę jako plażową narzutkę.
Gdzie kupić modne bluzki typu "Oblique" w stylu Izabeli Macudzińskiej
Jeśli spodobała wam się asymetryczna bluzka typu "Oblique" Izabeli Macudzińskiej, mam dla was dobrą wiadomość. Model pochodzi z autorskiej marki gwiazdy "Królowej przetrwania" - Just Unique. Co więcej, jest dostępna z szyfonowymi spodniami z szeroką nogawką w cenie 490 złotych.
Co więcej, podobne modele znalazłam dla was także w ofertach popularnych sieciówek. W Stradivariusie za 99,90 złotych znalazłam satynowy top typu "Oblique" z ramiączkami "spaghetti".
Modną bluzkę typu "Oblique" w stylu Izabeli Macudzińskiej z kupicie także w H&M za 144,99 złotych. Tu uwagę zwraca zabudowany dekolt, drapowanie na ramionach oraz głęboki czekoladowy kolor.
Dla fanek bluzek z rękawkami też coś znalazłam. W Bershce za 99, 90 złotych kupicie białą bluzkę z asymetrycznym dołem typu "Oblique", marszczeniem na wysokości talii i szerokimi rękawami sięgającymi niemal łokci.
Zobacz także: