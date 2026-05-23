Widzowie TTV uwielbiają Izabelę Macudzińską nie tylko za jej pewność siebie, niezwykle atrakcyjną aparycję, swobodę wypowiedzi, ale też modowe wybory. Gwiazda takich hitów jak "Królowe życia", "Diabelnie boskie", "99. Gra o wszystko", a ostatnio także tvn-owej "Królowej przetrwania" z wysmakowaniem bowiem łączy klasyczną elegancję w myśl estetyki "old money" z najgorętszymi trendami rodem z ulic Mediolanu czy Paryża. Zobaczcie tylko jej najnowszy look z modną bluzką typu "Oblique" w roli głównej.

Izabela Macudzińska już nosi bluzki typu "Oblique". To będzie hit lata

Modowa sezonowość zmienia się szybciej niż w kalejdoskopie, jednak ostatnie lata pokazały nam, że to właśnie klasyczne, eleganckie fasony, w myśl estetyki "quiet luxury" stanowią core w garderobach trendsetterek, gwiazd, a nawet it-girls generacji GenZ. Także latem, pomimo ogromu nowych mikrotrendów, to właśnie klasyka w nowoczesnym wydaniu broni się formą i dobrymi jakościowo materiałami. Latem 2026 ulice zaleją kombinezony "holiday quiet luxury" w stylu Izabeli Macudzińskiej, biała mini sukienki, ja ta na jaką zdecydowała się ostatnio Małgorzata Rozenek-Majdan, czy niezwykle stylowe bluzki typu "Oblique".

To właśnie na ten model postawiła niedawno Izabela Macudzińska. Białą, transparentną bluzkę ze skośnym dołem "oblique", zestawiła z białymi, lejącymi się spodniami z szeroką nogawką. To nie wszystko, taki sam zestaw gwiazda "Królowej przetrwania" posiada także w czarnym kolorze i wygląda w nim jak przysłowiowe "milion dolarów".

Bluzki typu "Oblique" hitem lata 2026

Jeśli szukacie lekkiej, wziewnej, eleganckiej, a przy tym niezwykle modnej i eleganckiej bluzki na lato, to model "Oblique" zdecydowanie jest dla was. Nowoczesna forma z asymetrycznym dołem dodaje wdzięku, bez zbędnego przepychu i pompatyczności. Co więcej, ten model pasuje dosłownie do wszystkiego.

Bluzki typu "Oblique" świetnie wyglądają w połączeniu z materiałowymi spodniami z szeroką nogawką, jeansami typu flare, spodniami capri, które latem 2026 wracają do łask, a także satynowymi spódnicami midi i maksi. Co więcej, transparentny model bez ramion, na jaki zdecydowała się Izabela Macudzińska, możemy nosić także w towarzystwie mikroshortów czy też jedynie kostiumu kąpielowego, traktując modną bluzkę jako plażową narzutkę.

Gdzie kupić modne bluzki typu "Oblique" w stylu Izabeli Macudzińskiej

Jeśli spodobała wam się asymetryczna bluzka typu "Oblique" Izabeli Macudzińskiej, mam dla was dobrą wiadomość. Model pochodzi z autorskiej marki gwiazdy "Królowej przetrwania" - Just Unique. Co więcej, jest dostępna z szyfonowymi spodniami z szeroką nogawką w cenie 490 złotych.

Co więcej, podobne modele znalazłam dla was także w ofertach popularnych sieciówek. W Stradivariusie za 99,90 złotych znalazłam satynowy top typu "Oblique" z ramiączkami "spaghetti".

Modną bluzkę typu "Oblique" w stylu Izabeli Macudzińskiej z kupicie także w H&M za 144,99 złotych. Tu uwagę zwraca zabudowany dekolt, drapowanie na ramionach oraz głęboki czekoladowy kolor.

Dla fanek bluzek z rękawkami też coś znalazłam. W Bershce za 99, 90 złotych kupicie białą bluzkę z asymetrycznym dołem typu "Oblique", marszczeniem na wysokości talii i szerokimi rękawami sięgającymi niemal łokci.

