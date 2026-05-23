Syn Justyny Steczkowskiej i jego narzeczona przekazali radosne wieści
Leon Myszkowski i jego narzeczona Ksenia Ngo wreszcie oficjalnie przekazali fanom radosną nowinę. Syn Justyny Steczkowskiej wraz z ukochaną rozpoczynają zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Gwiazdy już odliczają. Wielki moment będzie miał miejsce w niedzielę!
Leon Myszkowski w „Pytaniu na śniadanie” rozpoczyna nowy etap kariery. Syn Justyny Steczkowskiej i jego narzeczona Ksenia Ngo oficjalnie dołączają do ekipy śniadaniowego pasma TVP. Poprowadzą segment „Ale Miłość - Test zgodności par”, który ma wystartować na antenie 24 maja.
Dla sympatyków śniadaniówki TVP to będzie świeży duet, a dla nich samych - mocny zwrot w zawodowym scenariuszu. Leon Myszkowski, znany dotąd głównie z muzyki, produkcji i pracy jako DJ, przenosi energię z klubów i backstage’u wprost do telewizyjnego studia. Tym razem nie działa jednak sam. U jego boku pojawi się Ksenia Ngo, z którą tworzy parę także prywatnie.
Mają zadebiutować na antenie już w najbliższy weekend. To tempo nie zostawia miejsca na długie oswajanie się z kamerą - nowi prowadzący pojawią się w programie w momencie, gdy uwaga widzów jest największa, a poranne pasmo żyje szybkim rytmem i reakcjami na bieżące emocje.
Wreszcie możemy to ogłosić. Dołączamy do ekipy «Pytania na śniadanie», współprowadząc nowy cykl «Ale Miłość — Test zgodności par». To będzie dla nas coś absolutnie nowego, jesteśmy bardzo ciekawi, czy będziecie nas oglądać
Warto przypomnieć, że niedawno narzeczona syna Justyny Steczkowskiej ujawniła kulisy pierwszego spotkania. Zdradziła, że Leon Myszkowski ją okłamał.
Ich zadaniem będzie współprowadzenie cyklu „Ale Miłość - Test zgodności par”. Format ma kręcić się wokół relacji i dopasowania - tematów, które w telewizji śniadaniowej zawsze działają, bo są blisko codzienności. To segment, w którym liczy się lekkość, refleks i umiejętność prowadzenia rozmowy tak, by było jednocześnie swobodnie i z wyczuciem.
Cykl ma zadebiutować 24 maja. To oznacza, że TVP od razu ustawia nowy duet w roli gospodarzy konkretnej rubryki, a nie jednorazowych gości. Dla Leona Myszkowskiego to wejście w zupełnie nową rolę, a dla Kseni Ngo - początek prawdziwej przygody w show-biznesie. Obecnie fani jednak czekają nie tylko na ich występ w telewizji, ale również nowe doniesienia odnośnie ślubu. Para zaręczyła się w grudniu ubiegłego roku.
