Leon Myszkowski w „Pytaniu na śniadanie” rozpoczyna nowy etap kariery. Syn Justyny Steczkowskiej i jego narzeczona Ksenia Ngo oficjalnie dołączają do ekipy śniadaniowego pasma TVP. Poprowadzą segment „Ale Miłość - Test zgodności par”, który ma wystartować na antenie 24 maja.

Dla sympatyków śniadaniówki TVP to będzie świeży duet, a dla nich samych - mocny zwrot w zawodowym scenariuszu. Leon Myszkowski, znany dotąd głównie z muzyki, produkcji i pracy jako DJ, przenosi energię z klubów i backstage’u wprost do telewizyjnego studia. Tym razem nie działa jednak sam. U jego boku pojawi się Ksenia Ngo, z którą tworzy parę także prywatnie.

Mają zadebiutować na antenie już w najbliższy weekend. To tempo nie zostawia miejsca na długie oswajanie się z kamerą - nowi prowadzący pojawią się w programie w momencie, gdy uwaga widzów jest największa, a poranne pasmo żyje szybkim rytmem i reakcjami na bieżące emocje.

Wreszcie możemy to ogłosić. Dołączamy do ekipy «Pytania na śniadanie», współprowadząc nowy cykl «Ale Miłość — Test zgodności par». To będzie dla nas coś absolutnie nowego, jesteśmy bardzo ciekawi, czy będziecie nas oglądać przekazali w mediach społecznościowych.

Warto przypomnieć, że niedawno narzeczona syna Justyny Steczkowskiej ujawniła kulisy pierwszego spotkania. Zdradziła, że Leon Myszkowski ją okłamał.

Ich zadaniem będzie współprowadzenie cyklu „Ale Miłość - Test zgodności par”. Format ma kręcić się wokół relacji i dopasowania - tematów, które w telewizji śniadaniowej zawsze działają, bo są blisko codzienności. To segment, w którym liczy się lekkość, refleks i umiejętność prowadzenia rozmowy tak, by było jednocześnie swobodnie i z wyczuciem.

Cykl ma zadebiutować 24 maja. To oznacza, że TVP od razu ustawia nowy duet w roli gospodarzy konkretnej rubryki, a nie jednorazowych gości. Dla Leona Myszkowskiego to wejście w zupełnie nową rolę, a dla Kseni Ngo - początek prawdziwej przygody w show-biznesie. Obecnie fani jednak czekają nie tylko na ich występ w telewizji, ale również nowe doniesienia odnośnie ślubu. Para zaręczyła się w grudniu ubiegłego roku.

