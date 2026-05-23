Utwór „Mamacita” po raz pierwszy został wykonany na żywo podczas Polsat Hit Festiwal 2026 w Sopocie. Justyna Steczkowska i Skolim zaprezentowali swój wspólny kawałek, a pełen energii, latynoskich rytmów występ rozgrzał zgromadzoną w Operze Leśnej publiczność, jak i widzów przed telewizorami.

Występ Justyny Steczkowskiej i Skolima w Sopocie

Zanim na scenie Opery Leśnej popłynęły pierwsze dźwięki, utwór Steczkowskiej i Skolima o tytule „Mamacita”, zdążył zrobić wokół siebie sporo hałasu. Utwór budzi ogromne emocje, a dyskusja o tym duecie toczy się w szybkim tempie. Do tego dochodzą twarde liczby: ich wspólny klip na YouTube ma już 6 milionów odtworzeń.

Ich występ w Sopocie tylko podkręcił te emocje. Premiera na żywo odbyła się w ramach koncertowego pasma „Radiowy Hit Roku”, czyli tam, gdzie publiczność oczekuje konkretu: hitów, zaskoczeń i maksymalnej intensywności. Steczkowska i Skolim weszli w ten klimat bez zachowawczości. Z jednej strony była charakterystyczna rozpoznawalność Justyny Steczkowskiej, z drugiej sceniczna pewność Skolima, który nazywany jest „królem latino”. Ten kontrast okazał się atutem, bo zamiast rywalizacji pojawiła się wyraźna współpraca.

Ważnym elementem była też oprawa: artyści postawili na wyraziste kreacje, które podbiły latynoski charakter utworu. To nie jest detal bez znaczenia, bo przy piosence o wakacyjnej energii liczy się spójność całości: brzmienie, ruch sceniczny i wizualny przekaz. W Sopocie wszystko zagrało na raz, a reakcja widowni była natychmiastowa. Ten numer nie potrzebował długiego „rozkręcania” sali.

Utwór Skolima i Justyny Steczkowskiej będzie wakacyjnym hitem?

„Mamacita” ma szanse namieszać w nadchodzących miesiącach, bo spełnia kilka warunków, które zwykle napędzają sezonowe przeboje: jest taneczna, łatwo wpada w ucho i ma wyraźny, wakacyjny sznyt.

A Wam, jak się podoba połączenie dwóch skrajnych artystycznych światów, czyli Justyny Steczkowskiej i Skolima? Utwór "Mamacita" będzie na waszej playliście w te wakacje?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Fot. Przemysław Świderski/AKPA

Fot. Przemysław Świderski/AKPA

Fot. Przemysław Świderski/AKPA

Fot. Przemysław Świderski/AKPA

Zobacz także: