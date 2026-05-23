Steczkowska i Skolim na Polsat Hit Festiwal 2026. Rozgrzali publiczność utworem "Mamacita"
Mamacita wybrzmiała na żywo po raz pierwszy na Polsat Hit Festiwal 2026 w Sopocie. Justyna Steczkowska i Skolim zaprezentowali wspólny numer podczas pasma „Radiowy Hit Roku”. Jak wypadli? Mamy zdjęcia i nagranie.
Utwór „Mamacita” po raz pierwszy został wykonany na żywo podczas Polsat Hit Festiwal 2026 w Sopocie. Justyna Steczkowska i Skolim zaprezentowali swój wspólny kawałek, a pełen energii, latynoskich rytmów występ rozgrzał zgromadzoną w Operze Leśnej publiczność, jak i widzów przed telewizorami.
Występ Justyny Steczkowskiej i Skolima w Sopocie
Zanim na scenie Opery Leśnej popłynęły pierwsze dźwięki, utwór Steczkowskiej i Skolima o tytule „Mamacita”, zdążył zrobić wokół siebie sporo hałasu. Utwór budzi ogromne emocje, a dyskusja o tym duecie toczy się w szybkim tempie. Do tego dochodzą twarde liczby: ich wspólny klip na YouTube ma już 6 milionów odtworzeń.
Ich występ w Sopocie tylko podkręcił te emocje. Premiera na żywo odbyła się w ramach koncertowego pasma „Radiowy Hit Roku”, czyli tam, gdzie publiczność oczekuje konkretu: hitów, zaskoczeń i maksymalnej intensywności. Steczkowska i Skolim weszli w ten klimat bez zachowawczości. Z jednej strony była charakterystyczna rozpoznawalność Justyny Steczkowskiej, z drugiej sceniczna pewność Skolima, który nazywany jest „królem latino”. Ten kontrast okazał się atutem, bo zamiast rywalizacji pojawiła się wyraźna współpraca.
Ważnym elementem była też oprawa: artyści postawili na wyraziste kreacje, które podbiły latynoski charakter utworu. To nie jest detal bez znaczenia, bo przy piosence o wakacyjnej energii liczy się spójność całości: brzmienie, ruch sceniczny i wizualny przekaz. W Sopocie wszystko zagrało na raz, a reakcja widowni była natychmiastowa. Ten numer nie potrzebował długiego „rozkręcania” sali.
Utwór Skolima i Justyny Steczkowskiej będzie wakacyjnym hitem?
„Mamacita” ma szanse namieszać w nadchodzących miesiącach, bo spełnia kilka warunków, które zwykle napędzają sezonowe przeboje: jest taneczna, łatwo wpada w ucho i ma wyraźny, wakacyjny sznyt.
A Wam, jak się podoba połączenie dwóch skrajnych artystycznych światów, czyli Justyny Steczkowskiej i Skolima? Utwór "Mamacita" będzie na waszej playliście w te wakacje?
