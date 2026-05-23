Marta z polskiej edycji „Love Is Blind” od początku programu wzbudza bardzo ciepłe emocje wśród widzów. Uczestniczka dała się poznać jako niezwykle wrażliwa i autentyczna osoba, a jej historia poruszyła tysiące internautów. Teraz Netflix Polska opublikował na Instagramie fragment wyjątkowej rozmowy Marty z jej babcią, która odbyła się chwilę przed ślubem w programie. Nagranie wywołało prawdziwą falę wzruszenia.

"Love Is Blind". Wzruszająca rozmowa Marty z Babacią

W krótkim fragmencie widzimy Martę z "Love Is Blind" przygotowującą się do jednego z najważniejszych momentów w programie. Tuż przed ceremonią wspiera ją ukochana babcia. Kobieta nie kryła emocji i zwróciła się do wnuczki wyjątkowo ciepłymi słowami.

Tak chciałabym, żebyście byli szczęśliwi (z Damianem - przyp. red.). Wiesz, ideałów nie ma Martusiu, a ja już jestem stara niestety. - powiedziała babcia Marty

Jesteś królową. Mama by się cieszyła, że jest ktoś, kto mnie wspiera. Jesteś cudowną osobą - odparła Marta

Odpowiedź Marty sprawiła, że wielu internautów przyznało, że trudno było im powstrzymać łzy. Pod opublikowanym przez Netflix Polska nagraniem błyskawicznie pojawiły się setki komentarzy. Internauci nie kryją wzruszenia i przesyłają ciepłe słowa zarówno Marcie, jak i jej babci. Wiele osób przyznaje, że scena była jedną z najbardziej emocjonalnych w całym sezonie.

No przy tej scenie to się się szczerze popłakałam

Ja się na tej scenie totalnie wzruszyłam

Cudowne dwie kobiety

Jaki to jest wyciskacz łez - piszą internauci

"Love Is Blind". Poruszająca historia Marty

Historia Marty z "Love Is Blind" od początku programu porusza widzów także dlatego, że uczestniczka straciła mamę. Jak wyznała w show, co roku pielęgnuje wyjątkową tradycję i jeździ nad morze, by wypuścić w niebo balon z helem ku pamięci ukochanej rodzicielki. To dla niej bardzo osobisty i ważny moment.

Szczególne emocje wzbudził również fakt, że ostatnim razem Marta zabrała na ten wyjazd Damiana. Jak przyznała, był pierwszą osobą, którą kiedykolwiek dopuściła do tej intymnej chwili. Dodatkowo Marta zdradziła w programie, że w tym roku musiała pojechać nad morze dzień wcześniej niż zwykle. Wszystko dlatego, że dokładnie w rocznicę śmierci mamy miała zaplanowane przymiarki ślubne związane z udziałem w show.

Reunion "Love Is Blind" już w najbliższą niedzielę

Emocje wokół uczestników hitowego programu "Netflixa" z pewnością jeszcze nie opadną. Już w najbliższą niedzielę widzowie zobaczą bowiem długo wyczekiwany reunion "Love Is Blind". To właśnie wtedy uczestnicy ponownie spotkają się przed kamerami i opowiedzą, jak dziś wyglądają ich relacje. Fani liczą przede wszystkim na to, że poznają więcej szczegółów dotyczących Marty i Damiana oraz dowiedzą się, czy ich uczucie przetrwało po zakończeniu programu.

