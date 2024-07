Agata Duda w Instytucie Matki i Dziecka.

1 z 5

Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka Agata Duda odwiedziła wcześniaki w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Spotkała się również z lekarzami i matkami dzieci.

Jestem niezwykle wzruszona, że mogę być w miejscu, gdzie każdą chwilę poświęca się na ratowanie życia. Cieszę się, że mogę spotkać się z maluchami, które wprawdzie chyba za szybko postanowiły przyjść na świat, ale za to zostały otoczone od razu miłością swoich rodziców i profesjonalną opieką lekarzy i pielęgniarek - mówiła Pierwsza Dama!

We wtorek 17 listopada Pałac Prezydencki z okazji Dnia Wcześniaka został podświetlony na fioletowo (jest to oficjalny kolor obchodów). Czy barwa kostiumu żony prezydenta też była dopasowany do tej okazji?

