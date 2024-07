Adele nie zgadza się na to, aby Donald Trump użył w swojej kampanii wyborczej jej piosenki "Rolling in the Deep"! Wokalistka wydała oświadczenie w tej sprawie, które nieco zaskoczyło wyborców. Zaczęło się od tego, że polityk, który bardzo ceni artystkę podczas kampanii wykorzystywał jej utwór. Po tym pojawiły się głosy oburzenia ze strony fanów gwiazdy, która postanowiła zareagować. Jako pierwszy głos zabrał rzecznik prasowy Adele w magazynie "The Independent":

Reklama

Adele nie wyraziła zgody, żeby jej muzyka była wykorzystywana w jakiejkolwiek kampanii politycznej.

Co ciekawe Donald Trump już wcześniej wykorzystał fragment piosenki "Skyfall" podczas przemowy na temat apokaliptycznej wizji Ameryki. Powyższym oświadczeniem Adele dała do zrozumienia, że nie chce, aby ona i jej muzyka były kojarzone z polityką i żadnemu z kandydatów już chyba nie przyjdzie do głowy, aby to zrobić.

Zobacz: Celine Dion zaśpiewała "Hello" Adele! Którą wersję wolicie? Głosujcie!

Zobacz także

Adele zabroniła Donaldowi Trumpowi wykorzystywania swojej piosenki w kampanii

Reklama

Co na to Donald Trump?