W jednej z największych stacji w Polsce nastąpiło teraz wiele zmian. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl wybrano już następcę Durczoka. Został nim Adam Pieczyński, członek zarządku TVN ds. programów informacyjnych. Dziennikarz związany jest ze stacją od 2001 roku i ma spore doświadczenie w branży, ponieważ był między innymi korespondentem hiszpańskiego pisma „El Pais”, wicenaczelnym programów informacyjnych w Polskim Radiu oraz naczelnym „Wiadomości” w TVP.

Prywatnie Pieczyński związany jest z Justyną Pochanke, która jeszcze niedawno sama była jedną z faworytek do objęcia tego stanowiska. Jednak to nie jedyna zmiana jaka zaszła. Stacja zmieniła także właściciela. Grupa ITI i Grupa Canal+ sprzedały większościowy pakiet udziałów w spółce TVN amerykańskiej firmy Scripps Networks Interactive. Wartość transakcji to 584 mln euro.

Zmiany na lepsze?

