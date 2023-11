Adam Małysz skomentował medialne doniesienia dotyczące związku Piotra Żyły! W miniony weekend dowiedzieliśmy się o problemach w małżeństwie popularnego skoczka. Justyna Żyła opublikowała w sieci kilka wpisów, w których oskarżyła swojego męża o zdradę. Kilka dni później sam sportowiec potwierdził informacje o rozstaniu, ale zapewnił, że nie doszło niego przez inną kobietę. Ostatnio "Super Express" opublikował wypowiedź swojego informatora, który sugerował, że to właśnie przez poważny kryzys w małżeństwie Piotr Żyła był w gorszej formie. Teraz sprawę skomentował Adam Małysz, kuzyn Justyny Żyły!

Adam Małysz, dyrektor ds. skoków narciarskich PZN zapewnił, że problemy rodzinne nie wpłynęły na formę Piotra Żyły.

Nie będę się wypowiadał na temat rodziny, bo Justyna jest moją kuzynką, a Piotr to także osoba mi bliska. Myślę natomiast, że sprawy rodzinne nie miały żadnego wpływu na formę Piotra - serwis sport.se.pl cytuje Adama Małysza. - Piotrek może jeszcze „odpalić” tej zimy. Mocno nad tym pracuje. Nie jest on typowym zawodnikiem, a ma swoją technikę zachowania, by odciąć się od tego, co przeszkadza w koncentracji.