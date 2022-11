Ach, co to był za ślub! O uroczystości Jacka Kurskiego i Joanny Klimek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach mówi cała Polska! Ślub kościelny w jednej z najważniejszych polskich świątyń, w miejscu związanym z dwójką polskich świętych - Faustyną Kowalską i Janem Pawłem II, zgromadził wielu znanych gości. Były prezes TVP ślubował przed ołtarzem miłość Joannie Klimek, dziennikarce i byłej dyrektor programowej TVP. W tym ważnym momencie towarzyszyli im m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, szef klubu PiS w parlamencie Ryszard Terlecki, czy prezes NBP Adam Glapiński. Jak piszą krakowskie media, nie zabrakło ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, czy szefa resortu infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Zobaczcie jak prezentowali się państwo młodzi i ich goście. Jak podoba się Wam suknia pani Joanny Kurskiej? Jarosław Kaczyński i Adam Glapiński na ślubie Jacka Kurskiego: Wśród gości uroczystości była również gwiazda Wiadomości TVP Danuta Holecka. Jacek Kurski i Joanna Klimek ślub cywilny wzięli w 2018 roku. Sobotnia uroczystośc to dla Kurskiego drugi ślub kościelny. Z pierwszą żoną, z którą ma trójkę dzieci, rozwiedli się w 2015 roku. Joanna Kurska z pierwszego małżeństwa ma syna. Jak relacjonują media, po ślubie państwo Kurscy pojechali na Wawel, by uczcić miesięcznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Następnie udali się do jednej z restauracji w centrum Krakowa.