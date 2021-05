50-letnia Naomi Campbell została mamą! "Nie ma większej miłości" Zobaczcie to zdjęcie

Jak podkreślają media, to pierwsze dziecko 50-letniej Naomi Campbell. Na zdjęciu, które pokazała modelka widzimy maleńskie stópki na jej dłoni. Na razie nie wiadomo, jakie imię dostała córeczka Campbell. Jak podkreśliła sama modelka, "nie ma większej miłości"!

Zobaczcie, co napisała Naomi Campbell!

Naomi Campbell obwieściła to, że została mamą córeczki we wzruszającym poście na Twitterze:

Jak dodała, "nie ma większej miłości".

Zobaczcie tylko to zdjecie:

A beautiful little blessing has chosen me to be her mother, So honoured to have this gentle soul in my life there are no words to describe the lifelong bond that I now share with you my angel. There is no greater love. pic.twitter.com/SYxfeh4yev