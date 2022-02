50-letni gwiazdor "Na Wspólnej" został ojcem! Urocze zdjęcie

Radosław Majdan opublikował w sieci piękny wpis i pokazał zdjęcie z synem. Były piłkarz już za kilka dni będzie świętować pierwsze urodziny małego Henia, ale dziś podziękował lekarzom za to, że dzięki nim został ojcem. Internauci są wzruszeni wyznaniem Radosława Majdana i jego uroczą fotką z dzieckiem. Sprawdźcie, co napisał mąż Małgorzaty Rozenek! Wzruszający wpis Radosława Majdana Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zostali rodzicami dokładnie 10 czerwca 2020 roku. Na świecie pojawił się wówczas mały Henio- owoc miłości gwiazdy TVN i sportowca. Para bardzo długo starała się o dziecko - Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nigdy nie ukrywali, że jedyną szansą była dla nich metoda in-vitro. Po kilku latach starań gwiazda TVN i były piłkarz spełniło się marzenie o dziecku. To najszczęśliwszy dzień mojego życia😍😍😍dzisiaj o godzinie 6.35 urodził się nasz piękny synek❤️ Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny💪 3900 g / 58 cm 👍 snuje już co do Niego plany😉 treningowe😂 Przed Wami HENIO❤️ #dzidziusmajdana - blisko rok temu napisał Radosław Majdan. Teraz szczęśliwy tata pokazał swoim fanom na Instagramie zdjęcie z synem. Pod fotką pojawił się poruszający wpis z okazji Światowego Dnia In Vitro, który jest obchodzony 2 czerwca. Czuję olbrzymie szczęście i radość , że współczesna medycyna tak bardzo się rozwinęła, a lekarze dzięki swojej wiedzy są w stanie pomóc nam być szczęśliwymi rodzicami- napisał na Instagramie. Dziękuje @przychodnia_novum za olbrzymie zaangażowanie i niezwykłą opiekę, w konsekwencji czego nasz kochany Synek Henio pojawił się na świecie. 2 czerwca obchodzimy #światowydzieńinvitro- dodał. Wyświetl ten post na Instagramie....