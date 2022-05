18-letni Polak zamordowany w Wielkiej Brytanii. Kajetan Migdał był znany z brytyjskiego show

Fani "Gogglebox" nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Produkcja oryginału "Gogglebox" właśnie przekazała informacje, że w wieku 71 lat zmarł Pete McGarry, który w show występował od 2013 roku. Bohater uwielbianego przez widzów programu, był jednym z najbardziej charyzmatycznych uczestników brytyjskiej wersji "Gogglebox". Rodzina w tym trudnym dla nich czasie, ma również wielką prośbę do fanów. Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Sylwia Bomba wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami", a co z "Gogglebox"? Mamy jej komentarz! Nie żyje Pete McGarry z "Gogglebox" Program "Gogglebox" to absolutny hit, który w Polsce cieszy się ogromną popularnością. Dzięki udziałowi w show, narodziły się w naszym show-biznesie prawdziwe gwiazdy, między innymi Sylwia Bomba , czy Agnieszka Kotońska. Jednak oryginalny format programu pochodzi z Wielkiej Brytanii i tam również odnotowuje rekordy oglądalności i ma swoje gwiazdy. Jedną z nich był Pete McGarry, który na kanapie "Gogglebox", zasiadał od prawie 8 lat. Niestety, produkcja show w oficjalnym komunikacie na Instagramie brytyjskiego formatu "Gogglebox" poinformowała, że Pete McGarry odszedł w miniony weekend. - Z wielkim smutkiem informujemy, że gwiazdor Gogglebox, Pete McGarry, zmarł w ten weekend w wieku 71 lat po krótkiej chorobie, w otoczeniu rodziny. Cała rodzina Gogglebox, obsada i ekipa programu będą za nim tęsknić. Nasze myśli są z Lindą, ich dziećmi i wnukami. Od 2000 roku Pete i Linda zapewnili opiekę zastępczą ponad 100 dzieci. Był on ukochanym ojcem, mężem i dziadkiem - czytamy w oświadczeniu twórców formatu "Gogglebox". ...