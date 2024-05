W rozmowie z nami Krzysztof Rutkowski odniósł się do afery z Dagmarą Kaźmierską w roli głównej, wyznając, że przed laty był w jej agencji towarzyskiej! Jego zdaniem, jest jeden jasny powód tego, dlaczego pojawiła się w "Tańcu z gwiazdami". Co jeszcze nam powiedział? Nie przebierał w słowach.

Reklama

Krzysztof Rutkowski ostro o Dagmarze Kaźmierskiej

Gdy kilka tygodni temu portal Goniec.pl ujawnił mroczne szczegóły z kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, wybuchła ogromna afera. Nie było co prawda tajemnicą, że ta siedziała w więzieniu i przed laty prowadziła dom publiczny, jednak upublicznienie zeznań jej pracownic, które miały być przez nią regularnie bite, poniżane i zastraszane poskutkowało lawiną hejtu, która się na nią wylała.

Początkowo złość opinii publicznej była ogromna, ale z czasem coraz więcej pojawiało się głosów, że przecież Kaźmierska nigdy nie kryła się ze swoją przeszłością. Przy okazji naszej rozmowy z Krzysztofem Rutkowskim postanowiliśmy zapytać go o tę sprawę. Okazało się, że przed laty pojawił się on w agencji Dagmary i wiedział o wszystkim, co zostało niedawno ujawnione.

Chociaż po wypłynięciu zeznań ofiar, wielu zarzuciło produkcji Polsatu, że niesłusznie zaproszono Kaźmierską do "Tańca z gwiazdami", zdaniem Rutkowskiego, był to świadomy i przemyślany krok. Detektyw ostro wypowiedział się nt. Dagmary, porównując jej historię do "g*wna wrzuconego do gnojówki"!

Producenci potrzebują pewnej klikalności i ona jest wynikiem niejednokrotnie tego, że ludzie, którzy gdzieś zabłysnęli, nie zawsze do końca ich fundamentem, na którym budowali swoją sławę jest beton. Niejednokrotnie jest to gnojówka. Na gnojówce starają się budować swój wizerunek. Wcześniej czy później wpadną do tego gnoju i to nie jest już perła rzucona do gnojówki, tylko to jest g*wno wrzucone do gnojówki. Czyli miejsce właściwe dla tego, kto stał się tym gwiazdorem

Według Krzysztofa Rutkowskiego, powodem odejścia Kaźmierskiej "TzG" wcale nie był stan zdrowia. Co uważa na ten temat? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Reżyser "Tańca z Gwiazdami" przerwał milczenie ws. Dagmary Kaźmierskiej. Żałuje, że wystąpiła w show?