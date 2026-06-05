Chociaż Izabela Macudzińska dobrze wspomina przygodę w "Królowej przetrwania" i deklaruje, że gdyby miała okazję, to zgodziła by się na udział ponownie, nie ukrywa, że jeden z momentów w programie był dla niej szczególnie trudny:

To cios poniżej pasa wspomina.

Izabela Macudzińska o teście wiedzy w "Królowej przetrwania"

Test wiedzy w "Królowej przetrwania" odbił się szerokim echem w mediach. Zmęczenie, godziny na słońcu i presja sprawiły, że niektóre uczestniczki zapomniały, jak brzmi Hymn Polski, lub kto jest autorem Odysei. Dla Izabeli Macudziskiej była to bardzo stresująca sytuacja, jednak jak podkreśla w "Party u Simony" w rozmowie dla Party.pl, powodem było to, co wydarzyło się tuż przed testem z wiedzy ogólnej.

Bardziej mnie zestresowało to od czego ta konkurencja się zaczęła. Od uszeregowania i dla mnie to było poniżające.Spodziewałam się, że będę tak ustawiona, bo ja mam duży biust, ja nigdy nie ukrywałam co mam zrobione, co nie mam zrobione. Mnie to personalnie zabolało. Ok zróbcie test wiedzy (...) natomiast to, że zostajesz zaszufladkowana to cios poniżej pasa. To wywołało mój wybuch, mój płacz. Poczułam dodatkową presję, że muszę się bardziej pokazać i wtedy się zamknęłam w sobie.

Jednocześnie Izabela Macudzińska odpowiedziała wprost, czy pozwoliłaby na udział w "Królowej przetrwania" swojej córce Elizie. Zobaczcie nasz wywiad.

Zobacz także: