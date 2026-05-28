Mimo iż "Królowa przetrwania" dawno za nami, emocje wciąż nie opadły. Zwyciężczynią trzeciej edycji została Dominika Rybak, która zmierzyła się w finale z Sofi, Nicol i Iloną. W ostatecznym starciu nie wzięła udziału Iza Macudzińska, która sama zdecydowała o opuszczeniu dżungli. Teraz opowiedziała naszej reporterce o szczegółach show.

Iza Macudzińska ujawnia, czego nie pokazali w "Królowej przetrwania"

Izabela Macudzińska świetnie radziła sobie w "Królowej przetrwania", a przy tym nawiązała koleżeński kontakt niemal ze wszystkimi uczestniczkami. Mimo to tuż przed finałem postanowiła opuścić program i oddać swoje miejsce Sofi. Jak wówczas tłumaczyła, ilość afer mocno ją przytłoczyła i chociaż nie brała w nich udziału, odbiły się na jej samopoczuciu.

W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, że pomimo tak wielu zgrzytów między uczestniczkami, w dżungli przeżyła również wiele pozytywnych chwil. Większość z nich jednak nie została pokazana w odcinkach.

Pamiętaj też o tym, że program też nie pokazywał wszystkiego, nie da się pokazać wszystkiego, nie pokazał też takich śmiesznych rzeczy. Ja jestem taką osobą, która ma bardzo duży dystans do siebie i bardzo lubię z siebie żartować i dużo było też takich sytuacji bardzo śmiesznych z nami związanych i tego mi bardzo czasami oglądając brakowało. Były takie odcinki, że mówię, ale my tego dnia, kurczę, my robiliśmy śmieszne jakieś wygłupy, scenki i w ogóle mówię, czemu to nie zostało jakby puszczone. Były puszczone takie poważniejsze gdzieś tam rozmowy, ale no to nie ja o tym decyduję, tylko stacja

Iza wróciła również pamięcią do "nocy oczyszczenia", gdy uczestniczki mogły usłyszeć, co inne koleżanki z dżungli mówiły na ich temat. Niekiedy padały naprawdę oburzające zwroty.

