Izabela Macudzińska nagle wygadała się nt. Zenka Martyniuka. "Nie mogłam, ale chciałam"
Izabela Macudzińska to projektantka mody, która swoją karierę telewizyjną rozwinęła między innymi dzięki udziałowi w show "Królowe życia", a także w ostatniej edycji "Królowej przetrwania". W rozmowie z Simoną Stolicką w programie "Party u Simony" gwiazda zaskoczyła komentarzem... ws. Zenka Martyniuka.
Izabela Macudzińska zyskała sobie popularność dzięki telewizyjnym programom typu reality-show, choć w życiu codziennym razem z mężem prowadzi własną markę odzieżową. W programie "Party u Simony" dla Party.pl gwiazda otworzyła się nie tylko na temat swojego zawodowego, ale i prywatnego życia. Nagle padło pytanie o Zenka Martyniuka, a Izabela Macudzińska zaskoczyła komentarzem.
Izabela Macudzińska chciała, by Zenek Martyniuk zagrał na jej weselu
Podczas rozmowy w programie "Party u Simony" w pewnym momencie temat zszedł na wakacje all inclusive, podczas których często można usłyszeć polską muzykę, szczególnie disco-polo. Nagle Izabela Macudzińska wyznała:
Ja lubię Zenka. 'Oczy zielone' u mnie leci. Słuchaj, ja bardzo lubię
Chwilę później gwiazda zdradziła, że planowała zaprosić Zenka Martyniuka w roli muzyka na własne wesele.
Słuchaj, ja bardzo chciałam Zenka Martyniuka na swoim weselu, ale w tym czasie akurat miał koncert, więc nie mogłam. Ale chciałam
Mimo skrajnych opinii, jakie zbiera muzyka disco polo wśród słuchaczy, Macudzińska przyznała, że chętnie bawi się do tego typu utworów:
Kto się nie bawi przy disco polo? Są wesela, każdy się bawi. To nie jest muzyka, której ja słucham na co dzień, ale znam. Więc jak są imprezy, to puszczę i się bawię.
W rozmowie powyżej celebrytka odkryła też kulisy dzielenia życia zawodowego z mężem, podkreślając, że to, co eksponują w mediach społecznościowych, to jedynie mała część ich codziennych obowiązków:
Mało osób widzi to, ile to kosztuje
O szczegółach dowiecie się z wideo powyżej, a całość rozmowy z Izabelą Macudzińską, w której zdradziła, czy "Królowa przetrwania" była ustawiona, znajdziecie na naszym kanale na YouTube. Link TUTAJ.
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