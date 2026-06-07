Izabela Macudzińska zyskała sobie popularność dzięki telewizyjnym programom typu reality-show, choć w życiu codziennym razem z mężem prowadzi własną markę odzieżową. W programie "Party u Simony" dla Party.pl gwiazda otworzyła się nie tylko na temat swojego zawodowego, ale i prywatnego życia. Nagle padło pytanie o Zenka Martyniuka, a Izabela Macudzińska zaskoczyła komentarzem.

Izabela Macudzińska chciała, by Zenek Martyniuk zagrał na jej weselu

Podczas rozmowy w programie "Party u Simony" w pewnym momencie temat zszedł na wakacje all inclusive, podczas których często można usłyszeć polską muzykę, szczególnie disco-polo. Nagle Izabela Macudzińska wyznała:

Ja lubię Zenka. 'Oczy zielone' u mnie leci. Słuchaj, ja bardzo lubię przyznała Izabela.

Chwilę później gwiazda zdradziła, że planowała zaprosić Zenka Martyniuka w roli muzyka na własne wesele.

Słuchaj, ja bardzo chciałam Zenka Martyniuka na swoim weselu, ale w tym czasie akurat miał koncert, więc nie mogłam. Ale chciałam wyznała.

Mimo skrajnych opinii, jakie zbiera muzyka disco polo wśród słuchaczy, Macudzińska przyznała, że chętnie bawi się do tego typu utworów:

Kto się nie bawi przy disco polo? Są wesela, każdy się bawi. To nie jest muzyka, której ja słucham na co dzień, ale znam. Więc jak są imprezy, to puszczę i się bawię.

W rozmowie powyżej celebrytka odkryła też kulisy dzielenia życia zawodowego z mężem, podkreślając, że to, co eksponują w mediach społecznościowych, to jedynie mała część ich codziennych obowiązków:

Mało osób widzi to, ile to kosztuje podsumowała Macudzińska.

O szczegółach dowiecie się z wideo powyżej, a całość rozmowy z Izabelą Macudzińską, w której zdradziła, czy "Królowa przetrwania" była ustawiona, znajdziecie na naszym kanale na YouTube. Link TUTAJ.

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