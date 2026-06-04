Zbliża się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Już w najbliższy długi weekend, 4-7 czerwca odbędzie się impreza, na której wystąpią największe gwiazdy show-biznesu. Na scenie pojawi się m.in. Natalia Kukulska. Wokalistka zagra aż trzy koncerty. To dla niej szczególny moment, gdy świętuje 30 lat działalności artystycznej, a także 50. urodziny. W rozmowie z naszą reporterką Kukulska ujawniła, że wyjątkowo emocjonalny będzie jej ostatni występ, podczas którego po raz ostatni wykona piosenkę swojej mamy.

Natalia Kukulska żegna się z repertuarem swojej mamy na festiwalu w Opolu

Natalia Kukulska będzie jedną z gwiazd festiwalu w Opolu. Wokalistka zagra kilka różnych koncertów. Jednak to ten ostatni wywołuje w niej już szczególne emocje. Będzie to występ poświęcony twórczości Bogdana Olewicza, który jest dla niej bardzo ważną postacią. Pisał teksty nie tylko dla Natalii Kukulskiej, ale także dla jej mamy, Anny Jantar.

Na koniec koncert, który myślę, że będzie bardzo też piękny, poświęcony twórczości wspaniałego Bogdana Olewicza, którego teksty bardzo cenię. Pisał też dla mnie, ale uważam, że jeden z jego najlepszych tekstów ever, jakie napisał, to tekst dla mojej mamy, „Tylko mnie poproś do tańca” powiedziała Kukulska.

W dalszej części wokalistka przyznała, że „Tylko mnie poproś do tańca” to utwór niezwykle istotny nie tylko w karierze jej matki, ale również dla niej samej. Natalia Kukulska przyznała, że po latach odkryła nowy sens te piosenki, który pokazał jej sam Bogdan Olewicz.

Wyjątkowo zaśpiewam ten utwór, choć bardzo rzadko, okazjonalnie śpiewam piosenki mojej mamy. Bogdan bardzo mnie namawiał, także robię to dla niego, ale i dla siebie, bo ten utwór jest niezwykle przejmujący. (…) Przez lata ten utwór on był odbierany jak piosenka śpiewana do mężczyzny. Gdy Bogdan odkrył mi, że jest to prośba do Boga, którą kieruje ktoś, kto czuje, że jego życie się kończy, no to dla mnie to jest tak mocny tekst w kontekście też mojej mamy wyjaśniła.

Na koniec artystka przekazała prawdziwie poruszającą wiadomość. Ujawniła, że zamierza po raz ostatni wykonać utwór z repertuaru swojej tragicznie zmarłej mamy. Koncert w Opolu będzie dla niej pewnego rodzaju pożegnaniem.

Dla mnie to będzie duże przeżycie. Zdecydowałam też, że to będzie dla mnie też koniec spotykania się z piosenkami mojej mamy. Długo tego nie robiłam, były wyjątki, teraz były jakieś okazje. Myślę, że to będzie dla mnie takie znaczące dodała.

Niedawno Natalia Kukulska podzieliła się ostatnim wspomnieniem o mamie.

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