Krzysztof Gojdź, choć nie jest stałym bywalcem polskich wydarzeń medialnych, wciąż budzi niemałe zainteresowanie. W ostatnim wywiadzie dla Party.pl w programie "Party u Simony" znany lekarz postanowił zdradzić kulisy swojego rozstania. Jak przeżył rozłąkę z ukochaną osobą?

Krzysztof Gojdź zabrał głos ws. rozstania

W rozmowie z Simoną Stolicka w programie "Party u Simony" Krzysztof Gojdź został poddany serii szybkich pytań, na które postanowił szczerze odpowiedzieć. Choć pytanie dziennikarki dotyczyło jego najdroższych luksusowych zakupów, celebryta w odpowiedzi nawiązał do swojego rozstania, zdradzając, jak postanowił poradzić sobie z emocjami.

Były czasy, pamiętam, jak rozstałem się z kimś rok temu czy dwa lata temu, to poszedłem na Rodero Drive (luksusową ulicę w Beverly Hills przyp. red.) i wydałem 200 tysięcy dolarów. To było dużo. To było bardzo dużo wyznał Gojdź.

Dopytany o to, czy była to dla niego forma odreagowania trudnej sytuacji, przyznał, że ocenia to nawet jako swoje uzależnienie.

Tak. Z uzależnienia. Bo tak to żadnych innych uzależnień nie mam odpowiedział Gojdź.

W wideo powyżej Krzysztof Gojdź zdradził dla Party.pl, na co dokładnie wydał tak duża kwotę, która opiewała na około 700 tysięcy polskich złotych. Co więcej, nie było to jedyne tak szczere wyznanie celebryty. Krzysztof Gojdź przyznał, że znowu jest zakochany.

Krzysztof Gojdź stanowczo o "starzeniu się z godnością"

Gojdź w tej samej rozmowie został postawiony też przed pytaniem: "czy należy starzeć się z godnością?". Odpowiedź była szybka i dosadna.

To jest taka bzdura. Jak słyszę 'chcę się starzec z godnością' od jakiejś laski, to pytam się: 'to po co stajesz przed lustrem codziennie, malujesz się czy się czeszesz? No idź po prostu, jak natura stworzyła. Po co golisz nogi? Idź po prostu z buszem na nogach czy pod pachą. Jak tak naprawdę chcesz się godnie starzeć'. No głupota podsumował Krzysztof Gojdź.

W wideo powyżej Krzysztof Gojdź nie krył też, co w życiu prywatnym łączy go z modelem Rafałem Maślakiem. Wspomniał też o bliskiej relacji z Magdą Gessler.

Zobacz także:

Cały wywiad z Krzysztofem Gojdziem znajdziecie na naszym kanale na YouTube. Link TUTAJ.