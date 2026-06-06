Izabela Macudzińska zabrała głos ws. edukacji swojej córki. Ze względu na rozwijającą się karierę nastolatka zrezygnowała z edukacji w szkole stacjonarnej i przeszła do szkoły w chmurze. Co dalej? Czy Eliza Macudzińska podejdzie do matury?

Izabela Macudzińska o edukacji córki

Eliza Macudzińska była małą dziewczynką, kiedy zaczęła występować u boku mamy w "Królowych życia". Kiedy stała się nastolatką, okazało się, że również widzi swoją przyszłość w show-biznesie. Córka Izabeli Macudzińskiej została influencerką. Kiedy dołączyła do projektu "Teenz" nie tylko wyprowadziła się z domu, ale również zmieniła sposób edukacji. Początkowo dołączyła do szkoły w chmurze. Chociaż jej mama podkreśla, że nie do końca to była wola nastolatki:

Ona jak dostała propozycję udziału w projekcie youtuberskim, gdzie codziennie było nagrywanie, nie było możliwości, żeby codziennie chodziła do szkoły stacjonarnie, więc musiała się przenieść do szkoły w chmurze. To było takie must have, żeby się rozwijać.

Izabela Macudzińska dodaje, że nie od początku uważała to za dobry pomysł:

To nie chodzi o to, że ona ma być kujonem, ale ma coś wynieść ze szkoły, jakąś wiedzę. To był strach, jak ona sobie z tym poradzi. To nie jest łatwe pracować, uczyć się i mieć czas dla siebie. Szczególnie w tak młodym wieku.

Jak będzie wyglądał dalszy etap edukacji Elizy Macudzińskiej? Czy nastolatka podejdzie do matury? Izabela Macudzińska postawiła sprawę jasno. Zobaczcie nasz wywiad, by się dowiedzieć.

Jednocześnie całą rodzinę w tym roku czeka niemała impreza. Wiadomo, jak będzie wyglądać 18-stka córki Izabeli Macudzińskiej.

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