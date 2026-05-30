Rozstanie Libera i Sylwii Grzeszczak było sporym szokiem dla wszystkim. Chociaż oboje konsekwentnie chronili swojej prywatność, uchodzili za jedną z lepiej dobranych par. Mimo to jesienią 2023 roku ogłosili rozstanie, dając do zrozumienia, że ich drogi rozchodzą się w zgodzie. Byli małżeństwem przez 9 lat, którego owocem jest córka Bogna, nad którą opiekę nadal oboje sprawują. W rozmowie z naszą reporterką Liber zdradził, jak po tych kilku latach od rozstania wygląda jego relacja z Sylwią.

Liber wygadał się ws. relacji z Sylwią Grzeszczak

Nie od dziś wiadomo, że mimo rozstania Liber wciąż pisze piosenki dla Sylwii Grzeszczak. Choć wokalistka jest obecnie związana z innym mężczyzną, nie jest tajemnicą, że utrzymuje pozytywne relacje z ex mężem. Przynajmniej tak sądzili fani..., a jak jest naprawdę?

W rozmowie z naszą reporterką Liber ujawnił całą prawdę i potwierdził, że świetnie dogaduje się z Sylwią Grzeszczak. Przyznał, że nie zawsze to akurat on jest autorem jej piosenek, a wokalistka nie narzuca mu w tej sprawie żadnej presji. Mimo to fani mogą oczekiwać ich wspólnych nowości.

To jest wieloletni schemat. Myślę, że dobrze się rozumiemy gdzieś na tej płaszczyźnie artystycznej. I faktycznie było tak, że nie jestem jedynym tekściarzem. Sylwia również korzysta z pomocy innych, ale zawsze mam ten przywilej też wystartować. Mamy taką niepisaną umowę, że jeżeli poczuję wenę i jakiś fajny pomysł, to działam. Jeżeli utwór nie pasuje, to mówię, że może zrób z kimś innym. Ale faktycznie ta współpraca się udawała i mogę zdradzić, że kolejne takie różne rzeczy się szykują

Jednocześnie Liber podkreślił, że ich relacja opiera się nie tylko na stopie zawodowej, ale i przyjacielskiej.

Gwiazdor zdradził także, czy ich córeczka chce pójść w ślady rodziców. Obejrzyj wideo i sprawdź, co powiedział!

