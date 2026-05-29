Sebastian Fabijański w rozmowie z naszą reporterką wrócił wspomnieniami do swojego udziału w „Tańcu z Gwiazdami”, gdzie dotarł aż do finału programu. Aktor przyznał, że do dziś odczuwa pewien niedosyt związany z ostatecznym werdyktem. Zdradził również, że zna swoje miejsce w klasyfikacji, mimo że wynik ten nie został ujawniony widzom na antenie.

Sebastian Fabijański o porażce w "Tańcu z Gwiazdami"

Finał programu "Taniec z Gwiazdami" przyniósł sporo emocji - także Sebastianowi Fabijańskiemu, który ostatecznie zakończył rywalizację tuż za zwycięzcą. Po ogłoszeniu, że Kryształowa Kula trafiła do Gamou Falla, aktor wyraźnie nie krył rozczarowania - jego mina i zachowanie w trakcie ceremonii szybko stały się jednym z najczęściej komentowanych momentów wieczoru w sieci. Internauci zwracali uwagę, że sprawiał wrażenie wyraźnie niezadowolonego, co tylko podkręciło dyskusję wokół finału.

W komentarzach pojawiały się zarówno głosy krytyki, jak i obrony jego reakcji - część widzów uznała ją za naturalną emocjonalność po intensywnej rywalizacji, inni wskazywali, że brak uśmiechu był zbyt wymowny. Sam Fabijański nie komentował na gorąco wyniku w studiu, ale później odniósł się do udziału w programie, podkreślając, że była to dla niego ważna i intensywna przygoda. Przed naszą kamerą opowiedział także, jakie emocje towarzyszą mu dziś po finale i jak patrzy na całe doświadczenie z dystansu.

To jest tak, jakbym oczekiwał załóżmy od sportowca, że się będzie cieszył, że nie wygrał. To są naturalne ludzkie emocje - walczysz o coś przez kilka miesięcy i wiesz o tym, że to jest bardzo blisko. Czujesz ogromne wsparcie w internecie. Widzisz, ile jest komentarzy i wierzysz w to, że to naprawdę się uda. I to się nie dzieje. (...) Było mi przykro po prostu wyznał.

W finale "Tańca z Gwiazdami" nie ujawniono kolejnych miejsc, zrezygnowano z tradycyjnego ogłaszania pełnej klasyfikacji finałowych par i od razu wskazano zwycięzcę. Sebastian Fabijański przyznał jednak, że mimo braku oficjalnego komunikatu zna szczegółowe wyniki i wie, jak ostatecznie ułożyły się miejsca pozostałych finalistów. Całość rozmowy zobaczycie, oglądając materiał wideo.

