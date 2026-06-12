Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się pół roku po narodzinach syna. Jak się okazało później, nie do końca w zgodzie. Kilka miesięcy temu jednak zaskoczyli wszystkich tym, że znowu pokazali się razem w mediach społecznościowych, nie ukrywając, że się pogodzili. Teraz z wywiadzie z nami Oliwia ze "ŚOPW" opowiedziała o tym, co działo się między nią a Łukaszem jeszcze przed rozstaniem.

Oliwia ze "ŚOPW" o problemach w związku z Łukaszem

Związek Oliwii i Łukasza ze "ŚOPW" zakończył się oficjalnie pół roku po narodzinach ich synka. Po 6 latach Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wraca wspomnieniami do tego, co działo się między nią a Łukaszem.

Uczepiłam się tego, że to musi wyjść. Nie patrzyłam na siebie, czy czuję się w tym bezpiecznie, czy chcę w tym być, tylko jak on się ze mną czuje, czy on mnie lubi. Patrzyłam na każdy jego gest. (...) Mnie nie było tutaj. Ja nie miałam zasobów, by podejść do tego tak dojrzale i z taką głową, jak teraz.

"U nas to była historia nagłych zrywów, było szybko i intensywnie" - nie ukrywa.

Schody zaczęły się, kiedy zaszłam w ciążę i rzeczywistość powiedziała sprawdzam, zanim zdążyliśmy pomyśleć o wyprawce.

Co miała na myśli? Zobaczcie naszą rozmowę.

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