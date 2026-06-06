Izabela Macudzińska gościła ostatnio w programie "Party u Simony", gdzie zdradziła nieco więcej na temat swojego życia prywatnego i zawodowego. W trakcie rozmowy celebrytka odniosła się również do kwestii imprezowania i wyznała, jak naprawdę wygląda jej podejście do takiego stylu życia. Jej odpowiedź może zaskoczyć wielu fanów.

Izabela Macudzińska o imprezach

Izabela Macudzińska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd programów reality show w Polsce. Popularność przyniósł jej udział w "Królowych życia", gdzie widzowie mogli śledzić jej luksusowe życie, relację z mężem Patrykiem Borowiakiem oraz codzienność pełną emocji i rodzinnych momentów. Celebrytka pojawiła się również w takich produkcjach jak "Diabelnie boskie", "99 - Gra o wszystko", "Orzeł czy reszka" czy ostatnio "Królowa przetrwania", gdzie ponownie zdobyła sympatię widzów swoją charyzmą i bezpośredniością.

Macudzińska aktywnie działa także w mediach społecznościowych, gdzie obserwują ją setki tysięcy fanów. Chętnie pokazuje kulisy swojego życia prywatnego i zawodowego, dzieli się modowymi inspiracjami oraz relacjami z podróży. Gwiazda regularnie pozostaje w kontakcie ze swoimi obserwatorami, a ostatnio przed naszą kamerą zdradziła również, czy lubi imprezować i jak naprawdę wygląda jej podejście do nocnego życia.

Lubię ale już tak, tych imprez mamy tak... Co chwilę jakieś urodziny, imieniny cokolwiek jest, że tak mi się nie chce już na nie chodzić. Nie no lubię, lubię wyjść. Wiesz co, my mamy coś takiego, że nie możemy za długo posiedzieć w domu. (...) Ale nie jestem taką zwolenniczką chodzenia po klubach opowiadała.

Całą rozmowę z Izabelą Macudzińską znajdziecie na naszym kanale na YouTube. Link TUTAJ.

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