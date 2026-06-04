Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak są parą od przeszło 20 lat, z kolei małżeństwem - od 7. Owocem ich związku jest córka Eliza, która jest całym ich światem. Dziś Eliza jest już niemal dorosła i od kilku lat wiedzie samodzielne życie, tworząc z grupą innych twórców projekt youtubowy. W rozmowie z naszą reporterką Iza wróciła pamięcią do czasu, gdy jej córka była młodsza i zdradziła, czy z uwagi na wysoki status materialny spełniała wszystkie jej zachcianki.

Iza Macudzińska rozpieszczała córkę?

Eliza Macudzińska ma dopiero 17 lat, jednak już od kilku lat mieszka z dala od rodziców i samodzielnie zarabia pieniądze, spełniając się jako influencerka i youtuberka. Rodzice wspierają ją w rozwijaniu kariery internetowej, a przede wszystkim, jak zdradziła nam Iza Macudzińska, w rozsądnym zarządzaniu pieniędzmi.

Gwiazda TTV często wspomina w wywiadach dawne czasy, gdy wraz z ukochanym Patrykiem budowali wszystko od zera. Choć oni doskonale pamiętają czasy, gdy pieniędzy było o wiele mniej, ich córka Eliza dorastała w domu, w którym nie musiała się martwić o finanse. Mimo to Iza nie zamierzała jej rozpieszczać. Jak wyjaśniła w rozmowie z naszą reporterką, wiedziała, w którym momencie postawić granicę.

To nie jest tak, że cokolwiek ona chciała, to dostawała. Próbowaliśmy tłumaczyć, że ''nie potrzebujesz kolejnej bluzy, bo zobacz, ile masz na półkach, ile tego jest''. i czasami było ciężko, bo odmawiasz, ale to jest dla dobra, bo nie możesz też przestać. Natomiast ona też zdaje sobie sprawę, że my bardziej też się znamy na pieniądzach i tak samo teraz jest, że próbujemy jej pomóc w zagospodarowaniu tych pieniędzy, które ona teraz zarabia, bo wiadomo, że zarabia gdzieś tam tworząc ten projekt i nam ufa

Przy okazji Iza zdradziła nam, że choć ona sama stara się nie żyć rozrzutnie, są rzeczy, do których po prostu ma słabość.

Obejrzyj wideo i sprawdź, co nam powiedziała.

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