Izabela Macudzińska to popularna influencerka i osobowość telewizyjna. Widzowie doskonale znają ją z programów. Swoją karierę w mediach rozpoczynała od programu "Królowe życia", gdzie pokazywała swoją codzienność. Później dołączyła do ekipy "Diabelnie boskich". Na tym jednak nie koniec. Nie tak dawno wzięła udział w najnowszej edycji formatu "Królowa przetrwania". Influencerka wyjechała do dżungli, gdzie zmierzyła się m.in. z trudnymi warunkami, brakiem telefonu oraz koleżankami. Oprócz kariery w mediach Izabela Macudzińska prowadzi także swoją markę odzieżową. W rozmowie z nami szczerze wspomniała o cenach produktów w sklepie.

Izabela Macudzińska szczerze o cenach ubrań w swoim sklepie

W rozmowie z nami Macudzińska opowiedziała o dalszej edukacji 18-letniej córki. Pojawił się także temat sklepu Izabeli Macudzińskiej, w którym można znaleźć produkty z różnej kategorii cenowej. Niektóre ubrania kosztują na stronie ponad tysiąc złotych. Influencerka w rozmowie z nami podkreśliła, że koszty produktów są uzależnione od ich jakości oraz czasu szycia.

Wszystko zależy od tkaniny, od trudności szycia. Wiesz, ja mówię, nie dowalam cen, po prostu tak wychodzi. Czyli - jeżeli mamy, chociażby koszulkę, koszulka nie będzie kosztowała tyle, co sukienka. I to jest takie na logikę, że jakby staramy się mieć rzeczy, które są przystępne dla każdego. Czyli osoba, która ma mniejszy budżet, może sobie pozwolić na pewne rzeczy u nas, ale są też rzeczy wyjściowe, bardziej ekstrawaganckie, które są bardzo pracochłonne. Na przykład sama tkanina czy koronka, czy cekin, no, są drogie i czas pracy też jest drogi, bo wszystko się przelicza też na godziny pracy, jeżeli chodzi o szycie. Tak to wygląda powiedziała nam.

W dalszej części rozmowy Izabela Macudzińska zapewniła, że jakość produktów w sklepie jest dla niej najważniejsza. Celebrytka zwraca także uwagę na to, aby odzież była różnorodna i pasowała na wiele okazji. W dalszej części rozmowy dowiecie się, czy Izabela Macudzińska planuje organizować pokazy mody.

Sprawdź, co jeszcze powiedziała Izabela Macudzińska. Więcej w naszym materiale wideo

Macudzińska o wysokich cenach ubrań w swoim sklepie. Tak się tłumaczy / Fot. AKPA / Jacek Kurnikowski

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