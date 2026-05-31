Nie od dziś wiadomo, że Ralph Kamiński chętnie wspiera swoje koleżanki z branży i utrzymuje z nimi bardzo dobre relacje. Podczas naszej rozmowy artysta z dużym uznaniem wypowiadał się o Julii Wieniawie, która - podobnie jak on - pojawiła się na scenie tegorocznego Polsat Hit Festiwalu. Wokalista nie szczędził jej ciepłych słów.

Ralph Kamiński był jedną z gwiazd tegorocznego Polsat Hit Festiwalu w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie wystąpił u boku wielu znakomitych artystów polskiej sceny muzycznej. Na scenie nie zabrakło również Julii Wieniawy, która podobnie jak wokalista pojawiła się podczas festiwalowych koncertów. Nie od dziś wiadomo, że artyści darzą się dużą sympatią i utrzymują serdeczną relację, co wielokrotnie dało się zauważyć także poza sceną.

W rozmowie z naszą redaktorką Ralph Kamiński nie szczędził Julii Wieniawie ciepłych słów. Artysta z uznaniem wypowiadał się o jej talencie, pracowitości i wszechstronności, podkreślając, że imponuje mu to, jak dobrze odnajduje się w różnych projektach zawodowych. Wokalista wyraźnie dał do zrozumienia, że bardzo ceni swoją koleżankę z branży i z dużą życzliwością obserwuje jej kolejne sukcesy.

Od razu jak zobaczyłem, że album Julki nie dostał nominacji do Fryderyka w kategorii pop, tak samo też nawet żaden singiel. Dla mnie to jest trochę niezrozumiałe. (...) Ja myślę, że niektórzy są bardzo zazdrośni o Julkę. Bo wiesz, dziewczyna jest jak american girl. Śpiewa, tańczy, gra, ma kasę, można takiego kogoś nie lubić bardzo łatwo opowiadał.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradził nam Ralph Kamiński.

