Izabela Macudzińska w rozmowie z Simoną Stolicką w programie "Party u Simony" dla Party.pl zabrała głos ws. Karoliny Pajączkowskiej. Gwiazda "Królowej przetrwania" odniosła się do słów koleżanki ws. alkoholu na planie programu. Izabela Macudzińska grzmi ws. Karoliny Pajączkowskiej i zdradza, co działo się na planie show.

Izabela Macudzińska podsumowała Karolinę Pajączkowską

Zaledwie kilka dni temu zakończyła się najnowsza edycja "Królowej przetrwania". W programie wystąpiły m.in. Izabela Macudzińska, Ilona Felicjańska, Karolina Pajączkowska czy Dominika Tajner. W show nie brakowało zaskakujących wydarzeń i kłótni pomiędzy uczestniczkami. Sporo emocji wywoływała Karolina Pajączkowska, która niedawno podgrzała atmosferę wokół programu. W jednym z wywiadów Karolina Pajączkowska uderzyła w produkcję i uczestniczki "Królowej przetrwania" mówiąc, że uczestniczki były pod wpływem alkoholu, a dodatkowo "nie było co jeść".

Teraz Izabela Macudzińska, która była gościem najnowszego odcinka "Party u Simony" odniosła się do słów Karoliny Pajączkowskiej.

Z tym wywiadem kompletnie się nie zgadzam. Bardzo nie podobał mi się Karoliny wywiad i mimo, że wyszłam z nią z programu, spędziłam z nią trochę czasu... (…) ja na początku o Karolinie miałam różne zdanie, nie wiedziałam co o niej myśleć, później miałam pieczątkę bo jej zachowanie i jakby wyolbrzymianie tego, że ona jest najlepsza, najcudowniejsza itd. i sztuczny płacz, jak odchodziła Dominika, którą znała dwa dni więc ja już wiedziałam jaka jest. skomentowała przed kamerą.

Macudzińska odniosła się bezpośrednio do słów Pajączkowskiej o alkoholu na planie "Królowej przetrwania". Potwierdziła, że rzeczywiście był, ale w śladowych ilościach.

Karolina też spożywała ten alkohol podsumowała gwiazda.

