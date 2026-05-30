Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak to obecnie jedna z popularniejszych par stacji TTV. Chętnie występują w kolejnych formatach telewizyjnych, a oprócz tego skrupulatnie relacjonują swoje luksusowe życie na Instagramie. Fani nie mają wątpliwości, że jest to duet idealnie dobrany. Ich miłość z każdym rokiem wyraźnie staje się silniejsza, co nawet zmotywowało ich do podjęcia pewnej decyzji.

Iza Macudzińska planuje kolejny ślub!

Iza Macudzińska i Patryk Borowiak są parą od 25 lat, z kolei małżeństwem - od 7. Owocem ich miłości jest córka Eliza. Małżonkowie niezmiennie są zakochani w sobie po uszy, o czym sama Iza chętnie opowiada. Tym razem, w rozmowie z naszą reporterką zdradziła, że mają poważne plany na 10 rocznicę ślubu, która już za trzy lata!

Okazało się, że para planuje... kolejny ślub! Ceremonia ma jednak znacząco różnić się od poprzedniej, bo przede wszystkim - nie odbędzie się w Polsce.

Moje wymarzone to jest, polecimy do Vegas, w kapliczce małej z Elvisem, kabrioletem podjechać w krótkiej białej spódnicy z krótkim welonikiem, taki zwariowany

Co ciekawe, Iza od zawsze marzyła o ślubie w dość nieoczywistej formie. Dlaczego jednak nie zdecydowali się na to za pierwszym razem?

