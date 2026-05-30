Skolim planuje wyprzedać PGE Narodowy? Zaskoczył odpowiedzią

Koncert na PGE Narodowym stał się w ostatnich latach wyznacznikiem komercyjnego sukcesu polskich muzyków. Zapełnienie stadionu w Warszawie jednak nie jest łatwe i wciąż udaje się nielicznym. Niedawno Skolim miał okazję wystąpić na tej scenie przy okazji show Maty. W rozmowie z naszą reporterką za kulisami Polsat Hit Festiwalu w Sopocie zdradził, czy chciałby zorganizować własny koncert przed tak dużą publicznością. Zaskoczył odpowiedzią.

Skolim szczerze o występie z Justyną Steczkowską na Polsat Hit Festiwalu w Sopocie

Niedawno Skolim nagrał piosenkę z Justyną Steczkowską. Jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich wokalistów i diwa wystąpili razem na scenie Opery Leśnej z okazji Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. Gwiazdor nie ukrywał, że choć rzadko mu się to zdarza, tym razem odczuwał stres. Związane to było także z rangą imprezy.

Troszeczkę się stresowałem. Przyznam się szczerze, strzeliłem kieliszeczek z przyjaciółmi. Natomiast było rewelacyjnie powiedział naszej reporterce.

Myślę, że rodzina mnie ogląda, bliscy, że tyle fanów z całej Polski przyjeżdża. Raczej czułem powagę sytuacji dodał.

W dalszej części rozmowy Skolim zaznaczył, że nie zamierza narzekać na skalę popularności i chętnie spędza czas z fanami po koncertach. Stwierdził, że to część branży rozrywkowej, która daje mu radość.

Pozytywnie podchodzę do ludzi. Nie można na to narzekać. Zdjęć parę porobię, parę pozdrowień nagram. Akurat ja działam na takim polu, że bawię ludzi, daję im radość i tyle wyznał.

Później gwiazdor podziękował jeszcze fanom, którzy licznie przychodzą na jego koncerty. Przy okazji wspomniał o występie na PGE Narodowym podczas wydarzenia zorganizowanego przez rapera Matę. Zdradził, że nie spodziewał się tak ciepłego przyjęcia przez publiczność.

Chciałbym też państwu podziękować za to, że tak licznie na te koncerty cały sezon zimowo-wiosenny przychodziliście. Domy kultury, hale, ostatnio tez koncerty na Narodowym, miałem przyjemność u Maty wystąpić. Super wydarzenia. Jako dziecko tak o tym marzyłem, że chyba cały czas jestem zachwycony tym opowiedział.

Mnóstwo tiktoków oglądałem, że mój występ się ludziom podobał, że był wrzask, decybele wywaliło. Przyjemna sprawa. Nie spodziewałem się, że aż tak fajnie będzie dodał.

Skolim zorganizuje własny koncert na PGE Narodowym?

A skoro już pojawił się temat PGE Narodowego, nasza reporterka postanowiła dowiedzieć się, czy Skolim planuje zorganizować własny koncert na stadionie w Warszawie. Muzyk stwierdził, że choć ze względu na popularność mógłby wyprzedać obiekt, na dziś to nie jest jego marzenie. Zdecydowanie woli grać mniejsze koncerty, ale znacznie częściej.

Mógłbym to zrobić. Myślę, że mając fanów w grupach wiekowych 6 lat, 16, 26, 46 i 76, to spokojnie bym to zrobił. Natomiast wydaje mi się, że bardziej przerażałyby mnie przygotowania do tego. No ja gram cztery koncerty czasem jednego dnia i nie chciałbym takie formuły, że gram w miesiącu jeden koncert czy raz na jakiś czas czekam na ten Narodowy. Bo ja uwielbiam koncertować, dla mnie to jest przyjemność. Bardziej denerwowałby mnie taki styl grania, że sześć czy osiem stadionów w ciągu roku. Raczej lubię raz czy dwa razy pojawić się na takim festiwalu, natomiast uwielbiam te codzienne granie przekazał.

