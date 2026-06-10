Krzysztof Gojdź w wywiadzie dla Party.pl rozgadał się na temat swojej nowej miłości i wyznał, że róźnica wieku nie ma dla niego większego znaczenia. Poruszył również temat kontrowersji, które dotknęły Filipa Chajzera, kiedy wyszło na jaw, że spotyka się z 19-latką.

Krzysztof Gojdź znowu zakochany. Kim jest jego miłość?

Niedawno głośno było o dramie między Krzysztofem Gojdziem a jego mężem. Ledwo plotki ucichły, a znany celebryta wyznał, że ponownie jest szczęśliwy:

Moje serce jest zajęte. Jestem szczęśliwie zakochany, ponownie.(...) Nie pytaj się ile ma lat moja miłość, bo to będzie jeszcze większy hejt niż wylał się na Chajzera. Filip trzymaj się.

Chwilę później wyznał, że jego nowa miłość jest od niego aż 32 lata młodsza:

21 lat ma

Krzysztof Gojdź o związku Filipa Chajzera z 19-latką

Przy okazji różnicy wieku w swoim związku, Krzysztof Gojdź wypowiedział się na temat nowego związku Filipa Chajzera z 19-letnią Bianką. Twierdzi, że w USA dziennikarz nie doświadczyłby takiego hejtu, jak w Polsce:

Ludzie by nawet kibicowali jemu, że super. I tej dziewczynie, bo ile ona ma? 19 lat? Ale na pewno dojrzeje przy nim, nauczy się życia, pozna inny świat.

Dodał także:

Dajmy mu być szczęśliwym, dajmy mu wybierać osoby, z jakimi chciałby żyć. I nie hejtujmy.

Więcej o tym, co Krzysztof Gojdź sądzi o Filipie Chajzerze i jego dziewczynie a także więcej szczegółów na temat jego własnego związku, znajdziecie w wideo powyżej.

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Cały wywiad z Krzysztofem Gojdziem znajdziecie poniżej:

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