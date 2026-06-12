Dlaczego zakończył się związek Oliwii i Łukasza ze "ŚOPW"? "Po tak strasznym doświadczeniu..."
Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pierwszy raz otworzyła się na temat tego, co wydarzyło się pomiędzy nią a Łukaszem po programie. Dlaczego Ciesiółka i Kuchta się rozstali w pół roku po narodzinach synka? "Próbowali nakłonić mnie od zmiany tej decyzji, natomiast wtedy pierwszy raz postawiłam na siebie i na Franka".
Oliwia Ciesiółka w ebooku "Bez cięć - więcej niż eksperyment" pierwszy raz zdradziła powód, przez który jej małżeństwo z Łukaszem się rozpadło. Teraz w wywiadzie z Party.pl, otworzyła się na temat swojego życia po telewizyjnym eksperymencie.
Oliwia ze "ŚOPW" o powodzie rozstania z Łukaszem
Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta poznali się na planie 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wzięli programowy ślub w 2019 roku, a w 2020 roku, niedługo po emisji sezonu w TVN, poinformowali, że spodziewają się dziecka. Pół roku po narodzinach synka rozstali się na dobre.
Oliwia Ciesiółka po ponad sześciu latach od emisji programu zdradza, co naprawdę działo się między nią a Łukaszem, kiedy jednocześnie w telewizji transmitowano odcinki z ich udziałem. Między małżonkami nie było kolorowo.
Tutaj też ważnym aspektem było to, że ja byłam w ciąży, więc tu też miałam takie podejście, że na wiele rzeczy przymykałam oko, może przebrniemy, ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy.
Kontynuowała:
Po tak strasznym doświadczeniu i tak okrutnym, pomimo, że leżysz na deskach i płaczesz to da się wstać z tego.
Chociaż ostateczny powód, który zaważył na ich rozstaniu nie był jej winą, to była nakłaniana do zmiany zdania "przez osoby trzecie":
Wtedy pierwszy raz postawiłam na siebie i na Franka. To własnie Franek dał mi tę siłę, by postawić na nas.
Zobaczcie fragment naszej rozmowy z Oliwią Ciesiółką ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".
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