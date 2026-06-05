Sebastian Fabijański już wkrótce wystąpi podczas koncertu "Premiery" na festiwalu w Opolu, gdzie zaprezentuje utwór "Nieidealna" w duecie z Darią Frączek. W rozmowie z reporterką Party.pl uchylił rąbka tajemnicy na temat piosenki, a przy okazji zdobył się na szczere refleksje dotyczące kobiecego piękna.

Sebastian Fabijański szczerze o kobietach

Jeszcze niedawno Sebastian Fabijański był o krok od zwycięstwa w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz przyszedł jednak czas na kolejne wyzwania. Wielkimi krokami zbliża się festiwal w Opolu. Na koncercie "Premiery" będziemy mogli usłyszeć między innymi utwór "Nieidealna", który aktor zaśpiewa w duecie z Darią Frączek. Artyści przygotowują wspólny występ, który ma być jednym z muzycznych punktów programu tegorocznej edycji wydarzenia.

W rozmowach zapowiadających festiwal Sebastian Fabijański opowiadał o znaczeniu utworu i pracy nad jego interpretacją. Duet z Darią Frączek ma połączyć dwa różne artystyczne światy, a sam występ wzbudza spore zainteresowanie wśród widzów oczekujących na koncert "Premiery" w Opolu. Artysta opowiedział jednak przed naszą kamerą nie tylko o samym utworze, ale otworzył się również na temat kobiet.

Nie chcę mówić konkretnie o wyglądzie bo moim zdaniem to jest w dalszym ciągu drugorzędne. Mimo, że oczywiście piękne kobiety cieszą oko. (...) Ja kocham kobiety bezpośrednie, kocham kobiety szczere. Kocham kobiety, które potrafią mówić o emocjach, które nie kamuflują się, które nie próbują pokazywać światu, że jest na odwrót niż faktycznie jest. Ta prawda w ogóle w ludziach jest najpiękniejsza powiedział dla Party.pl

Sebastian Fabijański ujawnił przy okazji, kiedy po raz ostatni był zakochany. Więcej w naszym materiale wideo.

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