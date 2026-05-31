Przy okazji Polsat Hit Festiwalu 2026 Skolim udzielił naszej reporterce krótkiego wywiadu, w którym opowiedział zarówno o swoim życiu prywatnym, jak i planach zawodowych. "Król latino" ujawnił również, jakie ma podejście do "playbacku". Jego słowa mogą zaskoczyć wielu fanów.

Skolim wprost o playbacku

Skolim nie zwalnia tempa i w ostatnich miesiącach intensywnie rozwija swoją karierę muzyczną. Artysta regularnie koncertuje, wydaje nowe utwory i coraz częściej pojawia się na największych wydarzeniach muzycznych w Polsce. Sporo emocji wzbudziła jego współpraca z Blanką, z którą stworzył energetyczny, wakacyjny projekt utrzymany w tanecznym klimacie. Utwór szybko zdobył popularność w sieci i spotkał się z entuzjastycznym odbiorem fanów.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także jego współpraca z Justyną Steczkowską. Artyści nagrali wspólny utwór "Mamacita", który zaskoczył fanów nietypowym połączeniem ich muzycznych stylów. Skolim pojawił się również podczas tegorocznego Polsat Hit Festiwalu w Sopocie, gdzie wystąpiły największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Przy okazji opowiedział nam na kilka pytań. Co sądzi o artystach śpiewających z tzw. "playbacku"?

Chyba raczej to jest związane z czystością nagrania, żeby nie powtarzać tego, żeby to wszystko dobrze działało. Raczej to są techniczne takie rzeczy stwierdził.

Zobaczcie całość rozmowy, oglądając materiał wideo.

Zobacz także: