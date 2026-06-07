Izabela Macudzińska znana jest nie tylko z "Królowych życia", ale także z udziału w "Królowej przetrwania", gdzie pokazała się z innej strony. Celebrytka nie ukrywa, że korzysta z medycyny estetycznej i chętnie opowiada, co skłoniło ją do zmian w wyglądzie. Zdradziła szczegóły w rozmowie z reporterką Party.pl w programie "Party u Simony".

Izabela Macudzińska o kompleksach i urodowych poprawkach

Izabela Macudzińska dała się poznać widzom dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", a w ostatnim czasie pojawiła się również w reality show "Królowa przetrwania", gdzie zyskała sporą sympatię publiczności. Celebrytka aktywnie działa także w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się fragmentami swojego życia prywatnego i zawodowego oraz utrzymuje stały kontakt z fanami.

Izabela Macudzińska nie ukrywa, że korzysta z medycyny estetycznej i otwarcie mówi o zabiegach, które przeszła - w tym między innymi operacji nosa czy powiększeniu piersi. W programie "Party u Simony" zdecydowała się szczerze opowiedzieć o swoich wyborach i wyjaśniła, dlaczego od początku stawia na pełną transparentność w tej kwestii.

Jeżeli masz się czuć lepiej, jeżeli coś ci nie odpowiada to dlaczego tego nie zrobić? (...) Ja wychodzę z założenia takiego, że ja mam się dobrze czuć w swoim ciele, w swojej skórze mówiła.

Gwiazda "Królowej przetrwania" przyznała również szczerze, że - jak każda kobieta - zmaga się z kompleksami, choć nie ze wszystkimi stara się walczyć. Podkreśliła jednocześnie, że lubi eksperymentować ze swoim wyglądem i chętnie wprowadza zmiany w wizerunku. Sprawdź, co jeszcze powiedziała nam Izabela Macudzińska.

Całą rozmowę z Izabelą Macudzińską znajdziecie na kanale Party.pl na YouTube. Link TUAJ.

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